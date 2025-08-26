Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Da Mosquito a panzer d'area: ecco Harder, la nuova scommessa del Milan dopo il pasticcio Boniface

Il danese è stato pagato 27 milioni di euro, reggerà l'impatto con la Serie A?
Roale
1 min
Milan

Milan

Tutte le notizie sulla squadra

Si chiama Conrad Harder, anzi più per l'esattezza  Conrad Harder Weibel Schandorf. Sembra il nome di uno scrittore o un filosofo del 1800. Invece sarà il nuovo numero 9 a disposizione di Allegri per risollevare le sorti del Milan e dimenticare il pasticcio Boniface rispedito al mittente dopo le visite mediche non superate. Il nuovo bomber (o almeno si spera) per il Milan viene dall Danimarca e fin qui ha giocato a buoni livelli s

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte