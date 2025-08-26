Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Milan, dubbio Leao: si allena a parte e resta a rischio per Lecce

L’attaccante sta meglio, ma potrebbe rientrare a disposizione di Allegri dopo la sosta: i dettagli
2 min
Prosegue l’emergenza in casa Milan, con Rafael Leao che continua a lavorare a parte e la cui presenza per la trasferta di Lecce rimane in forte dubbio. L’attaccante portoghese, reduce dall’infortunio al polpaccio rimediato durante il match di Coppa Italia contro il Bari, non sembra ancora pronto a rientrare in gruppo. Leao, che ha già saltato la sfida contro la Cremonese a causa di questo problema, sta seguendo un percorso di recupero graduale. I progessi sono netti, ma lo staff medico rossonero sta adottando un approccio prudente per evitare il rischio di ricadute, che potrebbero compromettere ulteriormente la stagione della stella del Milan. 

Milan, Leao in forte dubbio 

Esiste ancora la possibilità di vedere Leao almeno in panchina contro il Lecce. Un'opzione difficile ma non impossibile anche perché si gioca venerdì sera. il Milan valuterà le sue condizioni nelle prossime ore e poi sarà presa una decisione. In caso di forfait, il rientro di Leao potrebbe slittare a dopo la sosta per le nazionali, prevista a inizio settembre. 

 

 

 

