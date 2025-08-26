Milan, dubbio Leao: si allena a parte e resta a rischio per Lecce

Prosegue l’emergenza in casa Milan, con Rafael Leao che continua a lavorare a parte e la cui presenza per la trasferta di Lecce rimane in forte dubbio. L’attaccante portoghese, reduce dall’infortunio al polpaccio rimediato durante il match di Coppa Italia contro il Bari, non sembra ancora pronto a rientrare in gruppo. Leao, che ha già saltato la sfida contro la Cremonese a causa di questo problema, sta seguendo un percorso di recupero graduale. I progessi sono netti, ma lo staff medico rossonero sta adottando un approccio prudente per evitare il rischio di ricadute, che potrebbero compromettere ulteriormente la stagione della stella del Milan.