Allegri: "Sono legato a Rabiot? Ovvio. Jashari out, si è scontrato con Gimenez"

Allegri parla prima di Lecce-Milan, forfait di Jashari

"La voglia di riscatto c'è, con la Cremonese è stata una sconfitta inaspettata - spiega il tecnico rossonero -. Con un po' più di attenzione sugli episodi dei gol subiti potevamo portare a casa una partita in cui abbiamo avuto diverse occasioni. È andata così e domani abbiamo la possibilità di rifarci. Il Lecce? Gioca un calcio veloce, è una squadra organizzata e giocare lì non è mai facile". Allegri annuncia poi un forfait: "Non ci sarà Jashari, che si è fatto male in allenamento scontrandosi con Gimenez. In qualche modo faremo, l'importante è approcciare la partita nel modo giusto, con rispetto. Loro hanno grande entusiasmo, giocatori veloci, se si corre quanto gli altri poi le qualità tecniche vengono fuori". Poi una battuta su Jimenez: "I ritardi li fanno tutti, è un buon giocatore, non è successo niente".