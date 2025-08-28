Allegri: "Sono legato a Rabiot? Ovvio. Jashari out, si è scontrato con Gimenez"

MILANO - È un Massimiliano Allegri che si divide tra campo e calciomercato quello che risponde alle domande dei cronisti nella conferenza stampa alla vigilia della trasferta a Lecce del suo Milan che, in attesa di rinforzi, dovrà riscattare il ko incassato all'esordio in campionato contro la Cremonese a San Siro.
Allegri parla prima di Lecce-Milan, forfait di Jashari
"La voglia di riscatto c'è, con la Cremonese è stata una sconfitta inaspettata - spiega il tecnico rossonero -. Con un po' più di attenzione sugli episodi dei gol subiti potevamo portare a casa una partita in cui abbiamo avuto diverse occasioni. È andata così e domani abbiamo la possibilità di rifarci. Il Lecce? Gioca un calcio veloce, è una squadra organizzata e giocare lì non è mai facile". Allegri annuncia poi un forfait: "Non ci sarà Jashari, che si è fatto male in allenamento scontrandosi con Gimenez. In qualche modo faremo, l'importante è approcciare la partita nel modo giusto, con rispetto. Loro hanno grande entusiasmo, giocatori veloci, se si corre quanto gli altri poi le qualità tecniche vengono fuori". Poi una battuta su Jimenez: "I ritardi li fanno tutti, è un buon giocatore, non è successo niente".
Le parole del tecnico sul mercato del Milan
Il discorso si sposta anche sul mercato del Milan: "A quello ci pensa la società, che sta lavorando per mettere dentro quei giocatori che serviranno per far sì che la squadra cresca, cercando di arrivare a marzo nelle migliori condizioni e in una buona posizione di classifica. Sono contento dei ragazzi che ho a disposizione. Con Tare, Furlani e Ibrahimovic ci parliamo: io indico le caratteristiche e poi è la società che fa il mercato, io penso a lavorare. Abbiamo sei mesi da qui a marzo per essere in una buona posizione di classifica. L'input - sottolinea Allegri - è quello di coniugare la parte economica con quella sportiva perché il Milan sia una società sostenibile. Bisogna avere pazienza e fiducia".
I retroscena su Rabiot e Vlahovic
Tra i nomi che circolano per il Milan c'è anche quello del centrocampista francese Adrien Rabiot, che Allegri ha avuto alle sue dipendenza nella Juve ed è ora in rotta con il suo club: "È un giocatore del Marsiglia, gli sono affezionato ma non ci sentiamo da prima delle vacanze. Io sono abituato a stare con la società e i giocatori che ho a disposizione per me sono i più bravi e bisogna arrivare ai risultati, con le buone o con le cattive". Così il tecnico rossonero risponde invece a una domanda su Vlahovic, attaccante della Juve e suo vecchio 'pupillo': "Non ho mai chiesto Vlahovic, che è un giocatore della Juventus. Con la società ho parlato di caratteristiche dei giocatori e delle situazioni che si possono creare con giocatori dalla caratteristiche diverse. In qualche modo faremo".
MILANO - È un Massimiliano Allegri che si divide tra campo e calciomercato quello che risponde alle domande dei cronisti nella conferenza stampa alla vigilia della trasferta a Lecce del suo Milan che, in attesa di rinforzi, dovrà riscattare il ko incassato all'esordio in campionato contro la Cremonese a San Siro.
Allegri parla prima di Lecce-Milan, forfait di Jashari
"La voglia di riscatto c'è, con la Cremonese è stata una sconfitta inaspettata - spiega il tecnico rossonero -. Con un po' più di attenzione sugli episodi dei gol subiti potevamo portare a casa una partita in cui abbiamo avuto diverse occasioni. È andata così e domani abbiamo la possibilità di rifarci. Il Lecce? Gioca un calcio veloce, è una squadra organizzata e giocare lì non è mai facile". Allegri annuncia poi un forfait: "Non ci sarà Jashari, che si è fatto male in allenamento scontrandosi con Gimenez. In qualche modo faremo, l'importante è approcciare la partita nel modo giusto, con rispetto. Loro hanno grande entusiasmo, giocatori veloci, se si corre quanto gli altri poi le qualità tecniche vengono fuori". Poi una battuta su Jimenez: "I ritardi li fanno tutti, è un buon giocatore, non è successo niente".