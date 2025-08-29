Allegri: "Al Milan bisogna portare giocatori importanti. Modric è straordinario"

Dopo il debutto da incubo contro la Cremonese, il Milan ritrova la vittoria contro il Lecce . Tre punti importanti per i rossoneri, per ripartire e prendere fiducia dopo l'esordio. Prima vittoria in campionato dal suo ritorno per Massimiliano Allegri , che ai microfoni di Dazn ha commentato così il successo al Via del Mare: "La squadra è rimasta dentro la partita per 95 minuti, nonostante i due gol annullati. In alcune situazioni potevamo fare meglio, dobbiamo migliorare ma siamo ancora agli inizi. Questo è sicuramente un primo passo per la stagione".

Allegri sul mercato, Gimenez e il nuovo modulo

"Con Modric in campo, che è un campione e un uomo straordinario, è tutto più facile. Nel primo tempo giocavamo lunghi, nel secondo abbiamo variato. È stata una bella vittoria contro un buon Lecce. C'è stato un passo avanti. Non solo perché non abbiamo preso gol, ma su tanti fattori siamo migliorati. Mercato? Non è questione di caratteristiche, possiamo giocare anche senza attaccante. Gimenez è con noi da solo 20 giorni. Sono molto contento di lui e di tutta la squadra. Cambio modulo? I giocatori li devo conoscere, possiamo ritornare all'altro sistema di gioco grazie alle loro caratteristiche. Io per mia esperienza difficilmente ho iniziato con un sistema e poi finito con quello. L'importante è avere calciatori con caratteristiche diverse che mi permettono di variare. Priorità? Priorità era la vittoria di oggi, poi la società penserà al mercato. Al Milan bisogna portare giocatori importanti. Sono già arrivati giovani di grande qualità, questa è una cosa molto importante. Ora noi dobbiamo pensare a lavorare".

Allegri non risponde su Gimenez-Dovbyk

Poi ai microfoni di Sky: "Per il modulo invece che giocare con due davanti ho preferito metterne uno più a metà campo così da averne 4. Con questo modulo qui copriamo bene il campo ed abbiamo più equilibrio: obbiamo trovare sicurezza. Musah? Non ne abbiamo ancora parlato, c'era una partita importante e non bisogna spendere energie per il mercato. Per il bene di tutti era giusto pensare solo alla partita, domani la società penserà al da farsi per riportare il Milan a essere competitivo. Scambio Gimenez-Dovbyk? No, non ne ho parlato per gli stessi motivi detti prima".