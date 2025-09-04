Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Nkunku e Odogo sognano in grande: "Il Milan è il massimo"

I due nuovi acquisti rossoneri si presentano. L'attaccante: "Allegri mi ha fatto un'ottima impressione". Il giovane centrale: "Non mi aspettavo di essere chiamato"
3 min
Milan

Milan

Tutte le notizie sulla squadra

Tempo di presentazioni in casa Milan. Nkunku e Odogu, gli ultimi due acquisti in ordine temporale del club rossonero, si sono confessati ai microfoni della tv ufficiale del club: "Quando mi ha chiamato il Milan non ho dovuto pensarci molto, ho subito capito che fosse l'opzione perfetta per me. Mi sento bene, lavoravo già a livello individuale ma ho iniziato ad allenarmi con la squadra in questi giorni. Non vedo l'ora di iniziare con tutti i miei compagni". ha detto Christopher Nkunku. L'attaccante francese ha parlato della sua esperienza al Chelsea: "Mi sono fatto male subito e sono rimasto fuori cinque mesi, e al rientro ho avuto una ricaduta. Al secondo anno ho lavorato e fatto tutto per farmi trovare pronto, il Mister ha fatto le sue scelte. Sono lo stesso calciatore di sempre, voglio giocare con il sorriso e so che qui a Milano sarà diverso". Su Allegri: "Mi ha fatto un'ottima impressione, ho parlato con lui prima di firmare e anche in questi giorni a Milanello. Il mio obiettivo è adattarmi subito qui e conoscere l'ambiente". L'attaccante francese ha poi spiegato il suo ruolo: "Sono competitivo, so quello che voglio e cerco di essere sempre la versione migliore di me stesso. Posso dare tanto a questa squadra, mi piace muovermi come trequartista ma tutto dipende dal modulo e da come viene interpretato. Deciderà il Mister, io non vedo l'ora di giocare". 

Odogu: "Sorpreso dalla chiamata del Milan"

David Odogu, difensore centrale classe 2006, si è detto pronto ad iniziare questa nuova avventura in serie A: "L'accoglienza è stata molto calorosa, le prime giornate sono state eccellenti. Arrivo qui con la volontà di essere umile e di lavorare duro per imparare e migliorare. Sono giovane e lo so, ma sono qui per dimostrare di poter arrivare a giocare in poco tempo. Non ho tanta esperienza ma conosco le mie qualità e so che posso competere ad alto livello, a Milanello c'è tutto ciò che serve per farmi essere pronto presto. La chiamata del Milan? "Per me è stata una sorpresa, il giorno prima ho avuto una chiamata con il mio agente che mi ha parlato di questa possibilità. Ma oltre che sorpreso sono molto felice e grato che il Club creda in me". Odogu, ha poi parlato del suo ruolo: "Sono un difensore centrale a cui piace vincere duelli, difendere la porta e dirigere la difesa. Cerco sempre di essere aggressivo, fisico, con la mentalità di chi vuole vincere ogni singola partita". Chiusura dedicata ad Allegri: "Sono onorato di poter lavorare con lui e sarò pronto per qualsiasi compito mi chiederà. So che è molto bravo nel lavorare con la difesa, non mi interessa che si giochi a tre o a quattro, sono solo pronto a imparare dal Mister e dal suo staff".

