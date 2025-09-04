Nkunku e Odogo sognano in grande: "Il Milan è il massimo"

Tempo di presentazioni in casa Milan. Nkunku e Odogu, gli ultimi due acquisti in ordine temporale del club rossonero, si sono confessati ai microfoni della tv ufficiale del club: "Quando mi ha chiamato il Milan non ho dovuto pensarci molto, ho subito capito che fosse l'opzione perfetta per me. Mi sento bene, lavoravo già a livello individuale ma ho iniziato ad allenarmi con la squadra in questi giorni. Non vedo l'ora di iniziare con tutti i miei compagni". ha detto Christopher Nkunku. L'attaccante francese ha parlato della sua esperienza al Chelsea: "Mi sono fatto male subito e sono rimasto fuori cinque mesi, e al rientro ho avuto una ricaduta. Al secondo anno ho lavorato e fatto tutto per farmi trovare pronto, il Mister ha fatto le sue scelte. Sono lo stesso calciatore di sempre, voglio giocare con il sorriso e so che qui a Milano sarà diverso". Su Allegri: "Mi ha fatto un'ottima impressione, ho parlato con lui prima di firmare e anche in questi giorni a Milanello. Il mio obiettivo è adattarmi subito qui e conoscere l'ambiente". L'attaccante francese ha poi spiegato il suo ruolo: "Sono competitivo, so quello che voglio e cerco di essere sempre la versione migliore di me stesso. Posso dare tanto a questa squadra, mi piace muovermi come trequartista ma tutto dipende dal modulo e da come viene interpretato. Deciderà il Mister, io non vedo l'ora di giocare".