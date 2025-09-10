Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Milan, Leao: "Ho una lesione per cui è meglio non prendere rischi. Io centravanti? Vi spiego"

Le dichiarazioni del portoghese sulle sue condizioni fisiche e non solo
Milan, Leao: "Ho una lesione per cui è meglio non prendere rischi. Io centravanti? Vi spiego"© LAPRESSE
1 min
Milan

Milan

Tutte le notizie sulla squadra

Rafael Leao ha fatto il punto sulle sue condizioni fisiche in occasione del premio Gentleman Fair Play. Infortunio? Stiamo lavorando per tornare al più presto possibile ma è una lesione per la quale non si possono prendere rischi”, ha dichiarato l’attaccante del Milan.

Milan, le parole di Leao sull'infortunio e la sua posizione

Il portoghese ha parlato anche del suo ruolo in campo: “Io centravanti? Posizione che conosco bene - ha aggiunto dal palco - l’allenatore ha grande esperienza e io sono a disposizione per giocare punta o esterno”.

Inizio di stagione fortunato per Leao

Leao si è infortunato lo scorso 17 agosto contro il Bari dopo aver segnato il primo gol stagionale dei rossoneri e ha saltato le prime due gare di campionato contro Cremonese e Lecce.

 

 

 

