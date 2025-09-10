Rafael Leao ha fatto il punto sulle sue condizioni fisiche in occasione del premio Gentleman Fair Play. “ Infortunio? Stiamo lavorando per tornare al più presto possibile ma è una lesione per la quale non si possono prendere rischi” , ha dichiarato l’attaccante del Milan .

Milan, le parole di Leao sull'infortunio e la sua posizione

Il portoghese ha parlato anche del suo ruolo in campo: “Io centravanti? Posizione che conosco bene - ha aggiunto dal palco - l’allenatore ha grande esperienza e io sono a disposizione per giocare punta o esterno”.

Inizio di stagione fortunato per Leao

Leao si è infortunato lo scorso 17 agosto contro il Bari dopo aver segnato il primo gol stagionale dei rossoneri e ha saltato le prime due gare di campionato contro Cremonese e Lecce.