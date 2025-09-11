Rabiot saluta Marsiglia: "Immenso piacere, non avete dato importanza al mio passato parigino"

Rabiot saluta Marsiglia: "Immenso piacere, non dimenticherò mai l'atmosfera del Vélodrome"

Questo il messaggio social di Adrien Rabiot per i tifosi dell'Olympique Marsiglia: "Cari tifosi marsigliesi, prima di iniziare la mia nuova avventura a Milano volevo rivolgervi un messaggio. Dal primo giorno in cui sono arrivato a Marignane, non avete dato importanza al mio passato parigino e mi avete subito adottato come marsigliese, fino alla mia partenza - ha sottolineato il giocatore del Milan -. Durante tutta la stagione mi avete incoraggiato, accompagnato, sostenuto, applaudito... Mi avete dato un sostegno incondizionato. Ho sentito questo fervore, questa passione, questo amore per il calcio che vi anima e che rende Marsiglia una città e un club unici in Francia. Non dimenticherò mai l'atmosfera del Vélodrome. I cori, le tifoserie e quel "Aux armes". Le gioie durante i festeggiamenti e soprattutto quella sensazione indescrivibile di segnare in questo stadio... È stato un immenso piacere difendere i vostri colori, quelli dell'Olympique de Marseille. Grazie di tutto, popolo Bleu & Blanc".