Rabiot saluta Marsiglia: "Immenso piacere, non avete dato importanza al mio passato parigino"

Prima di esordire con la maglia del Milan, Adrien Rabiot ha scelto di salutare attraverso i suoi canali social ufficiali i tifosi dell'Olympique Marsiglia, che l'hanno accompagnato nel corso dell'avventura vissuta alla corte di Roberto De Zerbi. Dal passato al Psg alla firma con gli eterni rivali, facendo parlare sempre il campo fino alla "rissa da pub inglese" con Rowe, che ha spinto il club a mettere i due protagonisti ai margini della rosa. Poi, il ritorno in Serie A.
Rabiot saluta Marsiglia: "Immenso piacere, non dimenticherò mai l'atmosfera del Vélodrome"
Questo il messaggio social di Adrien Rabiot per i tifosi dell'Olympique Marsiglia: "Cari tifosi marsigliesi, prima di iniziare la mia nuova avventura a Milano volevo rivolgervi un messaggio. Dal primo giorno in cui sono arrivato a Marignane, non avete dato importanza al mio passato parigino e mi avete subito adottato come marsigliese, fino alla mia partenza - ha sottolineato il giocatore del Milan -. Durante tutta la stagione mi avete incoraggiato, accompagnato, sostenuto, applaudito... Mi avete dato un sostegno incondizionato. Ho sentito questo fervore, questa passione, questo amore per il calcio che vi anima e che rende Marsiglia una città e un club unici in Francia. Non dimenticherò mai l'atmosfera del Vélodrome. I cori, le tifoserie e quel "Aux armes". Le gioie durante i festeggiamenti e soprattutto quella sensazione indescrivibile di segnare in questo stadio... È stato un immenso piacere difendere i vostri colori, quelli dell'Olympique de Marseille. Grazie di tutto, popolo Bleu & Blanc".