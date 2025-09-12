Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Rabiot diretta presentazione Milan: segui la conferenza stampa LIVE

L'ex Juve torna in Serie A e riabbraccia Allegri in rossonero: tutte le sue dichiarazioni in tempo reale
Rabiot diretta presentazione Milan: segui la conferenza stampa LIVE© AC Milan via Getty Images
3 min
Milan

Milan

Tutte le notizie sulla squadra
Aggiorna

MILANO - Rabiot torna in Serie A e riabbraccia Allegri con cui alla Juventus ha vinto la Coppa Italia della stagione 2023-2024, l'ultimo trofeo bianconero. Ieri (giovedì) lo sbarco a Milano e le prime parole da nuovo giocatore rossonero: "Sono contento, forza Milan!". Oggi si prosegue con la la conferenza stampa di presentazione: segui tutto in diretta.

12:01

A breve la conferenza di Rabiot

Ci siamo, tra pochi minuti da Casa Milan la conferenza di presentazione di Rabiot.

11:49

Rabiot al Milan nel segno del 12

Oggi, 12 settembre, alle 12 Rabiot si presenta con il 12 sulla maglia. Numero già scelto, una coincidenza numerica cercata e voluta e che forse ci dà anche un segnale di ciò che può essere Rabiot nel gioco rossonero.

11:34

La mamma di Rabiot e la priorità Milan

"Il Milan è stata certamente la prima scelta per Adrien", così, senza troppi giri di parole, ha sottolineato la mamma-agente di Rabiot, la signora Veronique, che ha ribadito come i rossoneri abbiano rappresentato la priorità per suo figlio.

11:23

Rabiot già in campo con il Bologna?

Una volta lasciato l'aeroporto, Rabiot si è spostato a Milanello per svolgere alcuni test fisici e atletici, considerando che le visite mediche erano già state svolte prima dell'ufficialità in Francia. I parametri sono ottimi. Certo, il francese deve ancora trovare la migliore condizione e un ritmo partita di altissimo livello, ma è già pronto per giocare. Con buonissima probabilità, non dall'inizio: Allegri lo conosce perfettamente e Rabiot conosce perfettamente il gioco di Allegri, ma i pochissimi allenamenti sulle gambe (ieri pomeriggio il primo a Milanello) e la scarsa conoscenza con i compagni, faranno propendere la scelta del tecnico livornese più sul connazionale Youssouf Fofana che sul nuovo arrivato. 

11:18

A che ora la conferenza di Rabiot

La conferenza stampa di presentazione di Rabiot è fissata alle 12 a Casa Milan. Chissà se il centrocampista francese si soffermerà anche su quanto accaduto a Marsiglia con Rowe, oggi al Bologna, con il quale ebbe una furiosa lite nello spogliatoio, motivo per il quale entrambi hanno lasciato l'OM.

Milano

