Landucci scatenato dopo la vittoria del Milan: il siparietto con Hernanes è... sul vino del Profeta

Il vice allenatore dei rossoneri ha commentato il successo dei rossoneri a Udine entrando in diretta con una battuta che ha fatto ridere tutti i presenti in studio
Landucci scatenato dopo la vittoria del Milan: il siparietto con Hernanes è... sul vino del Profeta
3 min
Milan

Milan

Tutte le notizie sulla squadra

"Buonasera a tutti. Ho anche un paio di amici lì, mi sembra, no? Dov'è il Profeta? C'è anche il Profeta? Grande, grande Profeta! Faceva le capriole il Profeta, eh! Ed è giovane ancora. Poi vende il vino. Il vino fa bene, capito? C'ha un buon vino. Non ha portato mai niente a noi, però c'ha un buon vino". Così Marco Landucci dopo Udinese-Milan 0-3: scatenato in diretta tv su Dazn. Il Profeta in questione, ovviamente, è Hernanes. Che, dopo aver riso di gusto con Ciro Ferrara e i presenti in studio, ha prontamente replicato: "C'è sempre tempo, arriva, arriva". L'ex centrocampista di Lazio, Inter e Juve gestisce, infatti, un locale a Torino e, soprattutto, l'azienda vitivinicola Ca' del Profeta nell'Astigiano.

Landucci: "Partita molto seria, Mordic? Grande umiltà, si allena come un ragazzino"

Tornando sul match, Landucci ha poi commentato: “Secondo me stasera abbiamo fatto una partita molto seria. Abbiamo rispettato l’Udinese, la temevamo. Abbiamo approcciato bene la gara, abbiamo fatto due due tempi con attenzione e voglia. Bisogna fare i complimenti al gruppo, questo è lo spirito che vogliamo avere e così la squadra riesce a fare partite come quella di stasera. Ora festeggiamo fino a una certa ora e poi pensiamo al LecceModric può mantenere questa qualità tutta la stagione? Non so dove arriverà. Il calciatore lo conosciamo, vorrei rimarcare la persona che è: grande umiltà, si allena come un ragazzino, è un esempio. Gli ho detto che mi fa emozionare per la persona che è, oltre che per il calciatore che è”.

Udinese-Milan 0-3, Landucci: "Pulisic micidiale, Rabiot partita mostruosa"

Pulisic protagonista: “Ma vorrei parlare di tutta la squadra. Pulisic quando tira in porta è micidiale, è un cecchino, mi sono sorpreso abbia sbagliato il primo tiro. Un gran giocatore supportato da tutta la squadra", ha proseguito Landucci. Chiusura su Rabiot: "Oggi ha fatto una partita mostruosa ma, come detto, non vorrei parlare solo dei singoli. La squadra ha fatto una grande partita”.

