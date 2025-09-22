Il Milan non balla più: c'è la mano di Allegri

MILANO - Comincia a vedersi in maniera limpida la mano di Massimiliano Allegri sulla fase difensiva del Milan . Il lavoro svolto in questo avvio di campionato, su un reparto che negli anni passati ha incassato tantissimi gol, ha portato i rossoneri a tenere la porta blindata nelle ultime tre partite . Contro Lecce, Bologna e Udinese il Diavolo ha ottenuto nove punti, bottino pieno, non ha subito nemmeno una rete e ha concesso pochissimo agli avversari. Ciò che risalta è la capacità del gruppo di Allegri di rimanere concentrato per tutto il match, con il merito aggiuntivo di lasciare davvero poche opportunità da rete ai rivali in campo. Il cambio di ritmo è avvenuto nell’ultimo mese, dopo la brutta sconfitta casalinga contro la Cremonese. Da quel match in poi, complice anche il cambio di modulo e soprattutto l’arrivo di altri giocatori dal mercato, come Adrien Rabiot, i rossoneri hanno strappato due successi pesanti contro Udinese e Bologna mostrando basi solide e capacità organizzative in fase difensiva .

Milan, la porta è blindata

L’ultima volta che il Milan ha tenuto la porta involtata per tre volte consecutive è stato nel febbraio del 2023, quando i rossoneri sconfissero il Torino, in casa 1-0, il Monza, in trasferta con lo stesso risultato, e l’Atalanta, 2-0 a San Siro. Considerando invece tutte le competizioni, dunque anche la Champions League, il Milan non faceva tra clean sheet di seguito dal mese di settembre 2023. In quell’occasione il Milan vinse 2-0 in campionato contro la Lazio, pareggiò 0-0 in casa del Borussia Dortmund e poi portò a casa il successo contro il Genoa per 1-0. Dunque negli ultimi mesi non è capitato spesso ai rossoneri di tenere la porta blindata, e se Allegri ci è riuscito subito lo deve sicuramente alla sua capacità di trasmettere i concetti giusti alla squadra. Non è solo la linea difensiva a giocare meglio, ma è tutta la squadra che aiuta a non prendere reti. Il centrocampo fa un grosso lavoro di copertura, e il passaggio a una linea a cinque ha migliorato tutta la squadra.

Milan, i successi partono dalla difesa

Tutti a Milanello stanno elogiando il lavoro di Allegri e del suo staff, mostrandosi molto più sicuri e fiduciosi rispetto al passato. I rossoneri negli ultimi due anni hanno incassato oltre quaranta gol a campionato, un numero che non avrebbe mai potuto permettere di raggiungere posizioni di vertice. «In due anni il Milan ha preso quarantanove e quarantatré gol, sono troppi se davvero vuoi arrivare in alto», ha dichiarato Marco Landucci dopo la vittoria di Udine. Lo stesso Yussuf Fofana, che a Udine ha trovato la prima rete in questo campionato, ha esaltato il nuovo modo di giocare del Diavolo: «Il focus è più sulla difesa: tutti sanno che la difesa vince alla fine della stagione e dobbiamo fare di più difensivamente e poi segnare due o tre gol». Allegri vuole vincere ed è consapevole che il primo passo per ricostruire il Milan era quello di subire meno gol possibili. La strada per ora sembra essere quella giusta ma nel prossimo weekend ci sarà la prova del nove contro il Napoli.