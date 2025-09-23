Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Nuovo San Siro, Scaroni: "Voglio fare a Milano lo stadio più bello d'Europa"

Nel pre partita di Milan-Lecce, sfida valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia, il presidente del club rossonero ha fatto il punto sulla questione stadio
Nuovo San Siro, Scaroni: "Voglio fare a Milano lo stadio più bello d'Europa"© ANSA
2 min
In casa Milan tiene banco la questione legata alla costruzione del nuovo stadio di Milano e alla cessione dell'impianto di San Siro al club rossonero e all'Inter. Si attende l'ok da parte del comune meneghino, per superare un importante passaggio di natura burocratica. Intanto, resta ottimista anche Paolo Scaroni, presidente del Milan che sta seguendo passo dopo passo l'iter e il progetto.

Scaroni sul nuovo stadio di Milano: "Siamo in dirittura d'arrivo"

Così il presidente Scaroni ai microfoni di Mediaset nel pre gara di Milan-Lecce: "È un tema di cui mi occupo da molti anni, da 4-5 anni almeno, mi sembra che siamo in dirittura d'arrivo e sono fiducioso che arriveremo alla meta. Sono fiducioso perché poi alla fine abbiamo bisogno di un nuovo stadio per il Milan, per l'Inter, per Milano, per le competizioni internazionali. E non riesco ad immaginare Milano che non abbia uno stadio dove possiamo avere le coppe, le nazionali e tutto quello che ci viene richiesto dalla Uefa, oltre a Milan ed Inter". Sull'assegnazione del progetto, ha aggiunto: "Io ho sempre detto che voglio fare a Milano lo stadio più bello d'Europa. Per avere uno stadio stupendo, abbiamo scelto il meglio dell'architettura internazionale e grandi architetti che si sono già cimentati negli stadi. Norman Foster è responsabile del nuovo Wembley, tempio del calcio, che è stato abbattuto e poi è stato costruito un bellissimo stadio. Grande ottimismo e fiducia nella politica, in vista del consiglio comunale che c'è in programma".

 

 

 

