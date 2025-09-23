Nuovo San Siro, Scaroni: "Voglio fare a Milano lo stadio più bello d'Europa"

Scaroni sul nuovo stadio di Milano: "Siamo in dirittura d'arrivo"

Così il presidente Scaroni ai microfoni di Mediaset nel pre gara di Milan-Lecce: "È un tema di cui mi occupo da molti anni, da 4-5 anni almeno, mi sembra che siamo in dirittura d'arrivo e sono fiducioso che arriveremo alla meta. Sono fiducioso perché poi alla fine abbiamo bisogno di un nuovo stadio per il Milan, per l'Inter, per Milano, per le competizioni internazionali. E non riesco ad immaginare Milano che non abbia uno stadio dove possiamo avere le coppe, le nazionali e tutto quello che ci viene richiesto dalla Uefa, oltre a Milan ed Inter". Sull'assegnazione del progetto, ha aggiunto: "Io ho sempre detto che voglio fare a Milano lo stadio più bello d'Europa. Per avere uno stadio stupendo, abbiamo scelto il meglio dell'architettura internazionale e grandi architetti che si sono già cimentati negli stadi. Norman Foster è responsabile del nuovo Wembley, tempio del calcio, che è stato abbattuto e poi è stato costruito un bellissimo stadio. Grande ottimismo e fiducia nella politica, in vista del consiglio comunale che c'è in programma".