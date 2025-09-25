MILANO - " Milan-Napoli è già una partita scudetto? Scudetto no, è solo l'inizio, il campionato è lungo. È una partita per dimostrare e far vedere a che punto siamo come squadra. Ma non dirà se vinceremo o non vinceremo il campionato". Rabiot va dritto al punto e senza fronzoli, preferendo però la prudenza come è giusto che sia. D'altronde siamo solo all'inizio, anche se un'idea delle candidate al tricolore si possono già individuare, al netto delle sorprese. E il Milan è tra quelle squadre dal grande potenziale ancora da esprimere che possono insidiare il Napoli campione in carica. Lo sa bene il centrocampista francese che a margine di un evento al flagship store del Milan in via Dante 12, a Milano, ha commentato le prime giornate di campionato e la prossima sfida a San Siro proprio contro la formazione di Conte.

Rabiot: "Allegri forte, Milan di qualità"

"Spero sia una grande stagione, sono felice perché tutti mi hanno accolto bene, dai compagni allo staff e ai tifosi. Ho giocato subito, sto facendo bene, quindi tutto positivo", ha aggiunto Rabiot che poi ha parlato anche di Allegri: "È un allenatore forte e ci sono giocatori di qualità, siamo anche solidi. Dobbiamo continuare a lavorare, ma sto vedendo un Milan di qualità con tanti giovani che hanno voglia di lavorare e giocatori esperti che li possono accompagnare. Stiamo creando un bel gruppo".

Rabiot e il confronto con Napoli, Inter e Juve

"Se abbiamo il miglior centrocampo? Sicuramente è di un grandissimo livello", ha sottolineato Rabiot. "Poi - ha proseguito - ci sono squadre come Inter, Juventus e Napoli che hanno qualità, ma noi ci concentreremo su noi stessi senza guardare le altre squadre. Più avanti vedremo dove saremo, per ora sono felice di ciò che sto vedendo".