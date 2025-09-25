Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Rabiot davanti ai tifosi: "Milan-Napoli non è da scudetto, Allegri top"

Il centrocampista rossonero incontra i suoi nuovi tifosi e si proietta al big match di San Siro contro Conte: "Ci dirà chi siamo"
2 min
Milan

Milan

Tutte le notizie sulla squadra

MILANO - "Milan-Napoli è già una partita scudetto? Scudetto no, è solo l'inizio, il campionato è lungo. È una partita per dimostrare e far vedere a che punto siamo come squadra. Ma non dirà se vinceremo o non vinceremo il campionato". Rabiot va dritto al punto e senza fronzoli, preferendo però la prudenza come è giusto che sia. D'altronde siamo solo all'inizio, anche se un'idea delle candidate al tricolore si possono già individuare, al netto delle sorprese. E il Milan è tra quelle squadre dal grande potenziale ancora da esprimere che possono insidiare il Napoli campione in carica. Lo sa bene il centrocampista francese che a margine di un evento al flagship store del Milan in via Dante 12, a Milano, ha commentato le prime giornate di campionato e la prossima sfida a San Siro proprio contro la formazione di Conte.

Rabiot: "Allegri forte, Milan di qualità"

"Spero sia una grande stagione, sono felice perché tutti mi hanno accolto bene, dai compagni allo staff e ai tifosi. Ho giocato subito, sto facendo bene, quindi tutto positivo", ha aggiunto Rabiot che poi ha parlato anche di Allegri: "È un allenatore forte e ci sono giocatori di qualità, siamo anche solidi. Dobbiamo continuare a lavorare, ma sto vedendo un Milan di qualità con tanti giovani che hanno voglia di lavorare e giocatori esperti che li possono accompagnare. Stiamo creando un bel gruppo".

Rabiot e il confronto con Napoli, Inter e Juve

"Se abbiamo il miglior centrocampo? Sicuramente è di un grandissimo livello", ha sottolineato Rabiot. "Poi - ha proseguito - ci sono squadre come Inter, Juventus e Napoli che hanno qualità, ma noi ci concentreremo su noi stessi senza guardare le altre squadre. Più avanti vedremo dove saremo, per ora sono felice di ciò che sto vedendo".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Milan

Da non perdere

Rabiot: "Non dimentico la Juve"Milan, che entusiasmo per Rabiot