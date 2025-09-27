Milan, eterno Modric: ora il graffio ai campioni del Napoli

Arriva il primo big match con la maglia del Milan e Luka Modric non vede l’ora di affrontare la corazzata di Antonio Conte. D’altronde i grandi campioni sono ancora più carichi quando il livello di difficoltà si alza, e il test contro il Napoli sta motivando tutto il gruppo rossonero. Il croato a Milanello sta preparando la sfida nei minimi dettagli , con sessioni video approfondite e con dati specifici sul centrocampo avversario , ritenuto tra i più completi del campionato italiano. Modric vuole arrivare preparato all’appuntamento, e non importa quanto abbia vinto in carriera, un professionista esemplare si nota anche da questi particolari. L’ex Pallone d’Oro sta colpendo tutti per la grande umiltà , si allena e lavora con la voglia di un giovane esordiente, trascina e motiva i compagni con grande entusiasmo. I 40 anni compiuti pochi giorni fa sono solamente un dettaglio, nel calcio contano le motivazioni e Luka ne ha ancora da vendere.

Milan, Modric è un punto di riferimento per la squadra

In campionato ha giocato tutte le partite dall’inizio, riposando in settimana nel turno di Coppa Italia contro il Lecce. Domani sera sarà la sua quinta di fila da titolare e conta di esserlo per tutta la stagione. Un giocatore dalla sua classe e dalla sua esperienza difficilmente sarà messo da parte, il patto con Allegri sigillato ad agosto è che la gestione del minutaggio verrà concordato proprio tra il giocatore e l’allenatore di volta in volta. Inoltre il Diavolo dovrà giocare solo una volta a settimana e questo favorirà senza dubbio il centrocampista ex Real Madrid. Max Allegri gli ha consegnato le chiavi del centrocampo, il ritmo del gioco varia a seconda della sua regia, e contro il Napoli avrà il compito di far girare al meglio l’orchestra Milan. Tra i due protagonisti di questo Milan è scoccata subito la scintilla, con Modric che è diventato immediatamente un punto di riferimento nello spogliatoio.

Milan, Modric amato dai tifosi

Ma anche il tifo milanista è già pazzo di lui. Ad oggi la sua maglietta con il numero 14 è la più venduta negli store del Milan. E non importa se Modric potrà rimanere una o due stagioni (nel contratto c’è opzione per rinnovare fino al 30 giugno 2027), ma ogni tifoso vuole ricordare che nella propria squadra ha giocato un fuoriclasse come Luka. Curioso come gli avversari a fine partita fanno a gara per scambiare la maglia con Modric, e in qualsiasi campo giochi ha sempre il rispetto del pubblico avversario.

Modric, battuto il record di Liedholm

Modric non è solo poesia nel calcio, ma anche concretezza. Grazie al suo gol il Milan ha conquistato tre punti fondamentali in campionato contro il Bologna nell’ultima gara a San Siro, prima della trasferta di Udine. A 40 anni e 5 giorni è il centrocampista con l’età più alta ad aver fatto gol in Serie A, superando il record di Nils Liedholm che al Milan segnò a 38 anni nel 1961 contro l’Inter. Insomma nemmeno il tempo di approdare nel campionato italiano che ha già stabilito un primato.

Milan, Modric vuole il primo posto

Il croato è stato uno dei pochi a non nascondersi sulle ambizioni della squadra. Modric ha scelto il Milan perché da bambino ammirava i rossoneri ma anche perché vuole vincere. Non si accontenta di una buona annata, vuole aggiornare la sua preziosa bacheca. La fame è rimasta quella di sempre e prima di scegliere il Milan ha voluto rassicurazioni da Igli Tare sulla competitività della squadra, e per ora il croato è davvero entusiasta di questa esperienza a Milano. La caccia al primo posto è cominciata, Modric vuole lasciare il segno anche nel campionato italiano.