Allegri: "Conte? I numeri parlano per lui. Leao recuperato per il Napoli"

Giornata di vigilia per il Milan di Massimiliano Allegri, pronto ad affrontare il Napoli di Antonio Conte a San Siro. In conferenza stampa, il tecnico dei rossoneri ha presentato il big match della quinta giornata di Serie A, annunciando anche la convocazione di Rafa Leao.
Allegri alla vigilia di Milan-Napoli: "Affrontiamo la favorita per lo Scudetto"
Così Massimiliano Allegri in conferenza stampa, alla vigilia della sfida tra Milan e Napoli: "Domani affrontiamo la squadra che meritatamente ha vinto lo Scudetto, che ha fatto un mercato importante e che quest'anno è la favorita. Poi Conte è bravissimo a far rendere al meglio tutti i giocatori. Noi dobbiamo essere bravi a sovvertire i numeri del Napoli, - ha sottolineato l'allenatore rossonero - sia per le loro ultime 26 partite che per il trend casalingo dello scontro diretto a San Siro. Dovremo essere bravi a rovesciare questi numeri. Per noi sarà un test importante. Siamo in una buona condizione, fisica e mentale. Abbiamo recuperato anche Leao che sarà a disposizione. Stanno crescendo anche gli ultimi arrivati. Più il tempo passa, più ci conosciamo, più miglioriamo. Sono contento che i tifosi domani riempiranno lo stadio. Fiducia nei miei confronti? No, devono fidarsi della società: è lei l'asse portante della squadra. Deve essere forte, solida, con una strategia ben precisa. Abbiamo iniziato bene, con molta attenzione. Poi non dobbiamo pensare che tutto sia risolto".
Leao convocato, Allegri: "Non so quanta autonomia ha"
Leao a disposizione, ma non bisogna dimenticare il recente infortunio. Evitare rischi è l'obiettivo di Allegri: "Quanta autonomia ha non lo so, è 45 giorni che è fermo, nel senso che ha fatto lavori differenziati. Non dobbiamo pensare al risultato di domani, dobbiamo pensare a giocare una partita bella e importante, sarà un test di crescita contro la squadra campione d'Italia. Come cambia l'assetto offensivo con Rafa? Lo vedremo cammin facendo. Leao deve trovare la condizione ideale. Nkunku sta crescendo come Pulisic, Gimenez si è sbloccato e speriamo che continui. Poi ci sono i cambi. Gli obiettivi li raggiungi se quelli che sono in panchina determinano quando entrano, nel bene o nel male. Nel bene raggiungi gli obiettivi, nel male non li raggiungi. Domani scegliere la formazione per me sarà molto difficile. È importante che chi va in panchina sarà a disposizione a livello mentale per poi determinare quando entrano".
Allegri sul Napoli: "Le parole di Conte? Quello che pensano gli altri..."
Allegri resta concentrato sulla partita di domani, mettendo da parte anche le ultime dichiarazioni di Antonio Conte: "Il Napoli? La società ha lavorato bene sul mercato, c'è un'ottima rosa, un mix di giocatori esperti e meno esperti. Dobbiamo pensare a noi stessi, lavorare per far sì che a marzo saremo lì per giocarci le nostre chance per arrivare tra le prime quattro. Dobbiamo pensare a noi stessi, quello che pensano gli altri non è che mi interessa più di tanto. Dobbiamo mantenere questo trend di attenzione ed entusiasmo, con voglia di migliorarsi ma con grande equilibrio. Le squadre di Conte sono squadre che concedono poco, - ha aggiunto - è difficile fargli gol. Mi ricordo la Juventus, l'Inter, l'anno scorso al Napoli che ha subito veramente pochi gol e gli ha permesso di vincere il campionato. Non devo dirlo io, per Conte parlano i numeri a suo favore".
Milan, i dubbi di formazione di Allegri
Non mancano i dubbi di formazione in casa Milan: "Di dubbi per domani ne ho abbastanza, - ha ammesso Allegri in conferenza stampa - speriamo di risolverli per domani sera altrimenti è un casino. La partita di martedì ha confermato che De Winter, Athekame, Nkunku hanno fatto bene. C'è un gruppo di ragazzi che sta diventando squadra. Tutti dobbiamo avere un obiettivo e l'obiettivo personale deve essere messo al servizio della squadra per poi arrivare all'obiettivo finale, che è quello di tutti: ovvero che il Milan l'anno prossimo deve giocare la Champions. Pulisic e Nkunku titolari? Stanno tutti bene, sono in difficoltà. L'importante è che ci va in campo e chi va in panchina sia pronto al momento decisivo. Tutti vogliono giocare, ma più di 11 non posso metterli".
L'evoluzione di Allegri: "Ho visto tante partite, il calcio è opinabile"
Allegri, ancora una volta, sta dimostrando di avere idee chiare e di essere riuscito ad entrare subito nella testa dei suoi giocatori. Un percorso che parte da lontano, che ha vissuto una nuova tappa lo scorso anno: "Nell'anno in cui sono stato fermo ho visto tante partite. Per questo ci vuole l'equilibrio, domani la partita va male, speriamo di no, e Allegri non è più evoluto. Poi ci sono partite in cui giochi bene, partite in cui fa gol, partite sporche. Ci saranno partite in cui non riesci a giocare ma devi portare a casa il risultato: non puoi portare a casa sempre il risultato con partite pulite, in una stagione 7-8 partite le devi vincere sporche. Bisogna essere pronti anche a questo. Conte o Allegri? Non lo so, dovete chiederlo ai giocatori. Ho grande rispetto di Antonio, è un grande professionista. Ognuno ha il suo carattere, magari siamo tanto lontani quanto siamo simili. In carriera ha fatto grandi risultati e li sta facendo. Io batto molto questo tasto dell'equilibrio. Il calcio è opinabile e la percezione è quella che fa cambiare la valutazione sul lavoro di uno un anno e poi il lavoro di uno l'anno dopo. Conta il risultato. Ci saranno partite che vinceremo 1-0, spero tante, ci saranno partite che vinceremo 2-0, 3-2. L'importante è che la squadra mantenga la sua fisionomia".
Allegri: "Domani è un bel test, ma non si decidono Scudetto e Champions"
"Il primo test è domani, ma ogni domenica o sabato ci sarà un test - ha precisato Allegri -. Bisogna lavorare. In un mese non è che abbiamo risolto niente. Non siamo né in Champions né abbiamo vinto lo scudetto. Domani sarà una bella partita e un bel test. Domani non si decide lo Scudetto e non si decide l'entrata in Champions. Per arrivare in Champions serve un numero minimo, non è che domani se vinci te ne danno 70...".
