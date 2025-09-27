Allegri: "Conte? I numeri parlano per lui. Leao recuperato per il Napoli"

Allegri alla vigilia di Milan-Napoli: "Affrontiamo la favorita per lo Scudetto"

Così Massimiliano Allegri in conferenza stampa, alla vigilia della sfida tra Milan e Napoli: "Domani affrontiamo la squadra che meritatamente ha vinto lo Scudetto, che ha fatto un mercato importante e che quest'anno è la favorita. Poi Conte è bravissimo a far rendere al meglio tutti i giocatori. Noi dobbiamo essere bravi a sovvertire i numeri del Napoli, - ha sottolineato l'allenatore rossonero - sia per le loro ultime 26 partite che per il trend casalingo dello scontro diretto a San Siro. Dovremo essere bravi a rovesciare questi numeri. Per noi sarà un test importante. Siamo in una buona condizione, fisica e mentale. Abbiamo recuperato anche Leao che sarà a disposizione. Stanno crescendo anche gli ultimi arrivati. Più il tempo passa, più ci conosciamo, più miglioriamo. Sono contento che i tifosi domani riempiranno lo stadio. Fiducia nei miei confronti? No, devono fidarsi della società: è lei l'asse portante della squadra. Deve essere forte, solida, con una strategia ben precisa. Abbiamo iniziato bene, con molta attenzione. Poi non dobbiamo pensare che tutto sia risolto".

Leao convocato, Allegri: "Non so quanta autonomia ha"

Leao a disposizione, ma non bisogna dimenticare il recente infortunio. Evitare rischi è l'obiettivo di Allegri: "Quanta autonomia ha non lo so, è 45 giorni che è fermo, nel senso che ha fatto lavori differenziati. Non dobbiamo pensare al risultato di domani, dobbiamo pensare a giocare una partita bella e importante, sarà un test di crescita contro la squadra campione d'Italia. Come cambia l'assetto offensivo con Rafa? Lo vedremo cammin facendo. Leao deve trovare la condizione ideale. Nkunku sta crescendo come Pulisic, Gimenez si è sbloccato e speriamo che continui. Poi ci sono i cambi. Gli obiettivi li raggiungi se quelli che sono in panchina determinano quando entrano, nel bene o nel male. Nel bene raggiungi gli obiettivi, nel male non li raggiungi. Domani scegliere la formazione per me sarà molto difficile. È importante che chi va in panchina sarà a disposizione a livello mentale per poi determinare quando entrano".