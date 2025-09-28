Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Il Napoli sfiora il pareggio nel finale: la reazione furiosa di Allegri in panchina

L'allenatore del Milan si scatena in una delle ultime azioni del finale concitato: le emozioni del big match a San Siro
Il Napoli sfiora il pareggio nel finale: la reazione furiosa di Allegri in panchina
Massimiliano Allegri torna in vetta al campionato di Serie A e lo fa battendo i campioni d'Italia del Napoli. Un finale pieno di emozioni a senso unico per il Napoli dopo l'espulsione di Estupinan per la trattenuta su Di Lorenzo, che portato al rigore trasformato da De Bruyne. I rossoneri soffrono tantissimo nel finale, ma riescono a resistere, anche grazie alle grandi parate di Maignan. Tra i più agitati nel finale c'è sicuramente Massimiliano Allegri.

Allegri scatenato nel finale di Milan-Napoli

L'allenatore dei rossoneri, in una delle ultime azioni del big match di San Siro, è stato inquadrato dalle telecamere dopo l'ultima parata di Maignan sul tiro a giro insidioso di Neres. Allegri si è scatenato a bordocampo calciando con grandissima forza un pallone che era vicino a lui che è stato scaraventato il più lontano possibile. Fortunatamente il risultato è stato salvato dal portiere francese e l'allenatore ha potuto festeggiare la vittoria.

