Allegri: "Napoli? È solo l'inizio. Alla Juve non ci penso, ma sarà meraviglioso". Poi il siparietto con Ambrosini

Il Milan torna in vetta al campionato battendo il Napoli . I campioni d'Italia guidati da Antonio Conte sono stati sconfitti per 2-1 a San Siro con un primo tempo di grande qualità e un secondo di sofferenza dopo il rosso di Estupinan . L'allenatore dei rossoneri Massimiliano Allegri ha commentato così la partita ai microfoni di Dazn: "Sono contento, era un test importante contro un Napoli che ha grandi qualità. Buon primo tempo, l'espulsione ci ha fatto allenare per bene nella fase difensiva. Questo è solo l'inizio, da domani dobbiamo pensare a quella che sarà l'ultima partita prima della sosta".

Milan, le parole di Allegri

Allegri prosegue: "Bisogna continuare a lavorare, abbiamo fatto un altro passettino in avanti stasera. Se fosse finita in parità non sarebbe successo nulla per quanto accaduto in campo. Partite di sofferenza ce ne saranno altre, ma se le giochiamo con questo spirito è più facile portarle a casa. Abbiamo Leao che è in ritardo di condizione, Nkunku che sta crescendo bene. Ci sono buoni presupposti per far bene. Il nostro sistema? L'ho pensato dalla partita con l'Arsenal o il Liverpool, ora non ricordo bene. Dipende dalle caratteristiche di uno dei due trequartisti. Abbiamo sempre lavorato così, ogni tanto cambiamo durante l'allenamento per vedere se durante l'anno possono esserci soluzioni importanti che ci possono servire".

Allegri sulla partita contro la Juve: "Sarà divertente"

Poi su Modric, protagonista anche oggi: "Modric è un giocatore talmente intelligente, nel campionato italiano davanti alla difesa dà più qualità e si gestisce meglio. Lui è tanto intelligente anche nelle chiusure. Chi gioca davanti alla difesa dovrebbe rubare più palle di intercetto, che ti aprono il contropiede. Anche Ambrosini era bravo quando lo mettevi davanti alla difesa, meno qualità ma era bravo (ride)". Infine un commento sulla prossima partita contro la Juve: "Non sto pensando alla partita con la Juve, sarà una partita meravigliosa. Ne ho fatte un po' di qui e un po' di là ed è anche divertente".