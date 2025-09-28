Rabiot non si dà pace su Modric: "Non so come fa..."

Rabiot: "Juve? Contento di tornare allo Stadium"

Il centrocampista passa poi a parlare del suo allenatore: "Conosco bene Allegri, tutto lo staff, il modo di lavorare, quindi è stato tutto più facile. Conosco anche tanti compagni di squadra. Sono arrivato con umiltà, lavorando tutti i giorni per dare l'esempio, per trascinare la squadra. I compagni di squadra mi stanno dietro, da quando sono qui abbiamo fatto quattro vittorie e preso un solo gol. Giochiamo le partite con uno stato d'animo positivo. Stasera è stato difficile ma con mentalità e spirito l'abbiamo portata a casa. In dieci contro undici bisogna dare di più. Abbiamo tanta qualità, anche i giovani. Anche a difendere ci divertiamo ed è importante. Bravi tutti". Infine un commento sulla prossima partita di campionato contro la Juve: "Sono contento di tornare all'Allianz Stadium, spero di vincere, sono contento di essere tornato in Serie A. Ho fatto cinque anni alla Juve e mi sono trovato molto bene. Sarà una bella partita".