Panatta, che frecciata a Leao: "Sembra ti faccia un piacere come e quando gli va. Mi ricorda..."

Come al solito, senza peli sulla lingua, Adriano Panatta a La Domenica Sportiva tira una frecciata a Rafa Leao. L'attaccante del Milan, forte ma spesso poco continuo, ricorda Gigi Proietti. O meglio, una sua massima. Dice infatti Panatta: "Leao mi fa venire in mente il grande Proietti. L'allenatore lo chiama e gli dice di entrare in campo. E lui: "Se me va e per piacere. Sembra che ti faccia un favore, ha questo atteggiamento, indolente, si muove così... Poi ha degli sprazzi pazzeschi. Forse è ancora giovane". Interviene a quel punto Ciccio Graziani: "Giovane, ha 26 anni...".