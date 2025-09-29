Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Panatta, che frecciata a Leao: "Sembra ti faccia un piacere come e quando gli va. Mi ricorda..."

Alla Domenica Sportiva l'ex campione di tennis, come al solito, senza peli sulla lingua nei confronti dell'attaccante del Milan
1 min
Milan

Milan

Tutte le notizie sulla squadra

Come al solito, senza peli sulla lingua, Adriano Panatta a La Domenica Sportiva tira una frecciata a Rafa Leao. L'attaccante del Milan, forte ma spesso poco continuo, ricorda Gigi Proietti. O meglio, una sua massima. Dice infatti Panatta: "Leao mi fa venire in mente il grande Proietti. L'allenatore lo chiama e gli dice di entrare in campo. E lui: "Se me va e per piacere. Sembra che ti faccia un favore, ha questo atteggiamento, indolente, si muove così... Poi ha degli sprazzi pazzeschi. Forse è ancora giovane". Interviene a quel punto Ciccio Graziani: "Giovane, ha 26 anni...".

Leao e i numeri con il Milan

Sarà davvero così? I numeri dicono questo: 262 partite con il Milan, 71 gol e 62 assist. Spesso frenato da problemi fisici, è un giocatore in grado di cambiare volto alla squadra anche se spesso gli hanno fatto difetto continuità e atteggiamenti giusti. Ma con Allegri può rilanciarsi davvero. E anche Panatta, forse, cambierà idea.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

