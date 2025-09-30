Il Milan di Allegri e Modric ha convinto tutti: perché è da scudetto

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Sembrava quasi utopia anche solo pensarlo, specialmente dopo il pessimo esordio con la sconfitta contro la Cremonese. Eppure, il Milan, giornata dopo giornata, è cresciuto sempre di più e ora il commento è unanime: c’è anche il Diavolo per lo scudetto. L’impatto di Massimiliano Allegri è stato immediato: ha preso in mano un gruppo allo sbando, reduce da un ottavo posto e fuori da tutte le coppe, e lo ha risollevato ripartendo dalle basi, ovvero d
Abbonati per continuare a leggere
- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte