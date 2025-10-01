Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Milan scatenato per Sinner: arriva il commento social dopo la vittoria a Pechino   

La società rossonera si è congratulata con il tennista numero due al mondo dopo la vittoria contro Tien
1 min
Jannik Sinner ha trionfato all'ATP 500 di Pechino. In finale il tennista italiano ha battuto lo statunitense Tien in finale 6-2, 6-2. Una foto con il trofeo e il proprio staff, questo quanto pubblicato su Instagram dallo stesso Sinner. Un post che, al momento, ha raccolto circa 250mila mi piace, oltre a tantissimi commenti da tifosi, celebrità e... dal Milan.

"Ottimo lavoro": il commento del Milan al post di Sinner

"Ottimo lavoro". Questo quanto scritto dal profilo ufficiale del Milan sotto al post di Jannik Sinner. Il tennista italiano da sempre ha esplicitato la propria fede rossonera, andando più volte a San Siro a vedere la propria squadra dal vivo. Oltre al Milan, è apparso anche il commento della sciatrice Lindsey Vonn: "Sì, un altro!".

Tutte le news di Milan

