Milan scatenato per Sinner: arriva il commento social dopo la vittoria a Pechino   

Jannik Sinner ha trionfato all'ATP 500 di Pechino. In finale il tennista italiano ha battuto lo statunitense Tien in finale 6-2, 6-2. Una foto con il trofeo e il proprio staff, questo quanto pubblicato su Instagram dallo stesso Sinner. Un post che, al momento, ha raccolto circa 250mila mi piace, oltre a tantissimi commenti da tifosi, celebrità e... dal Milan.