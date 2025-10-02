Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Tare, la promessa ai tifosi del Milan: "Ho l'obbligo spirituale di vincere"

Il direttore sportivo dei rossoneri: "Sapevo che la mia strada si sarebbe incrociata con questo club. E' il massimo"
1 min
Milan

Milan

Tutte le notizie sulla squadra

"Ho sempre pensato che un giorno le mie strade si sarebbero incrociate con questo club, e infatti è successo". Il direttore sportivo del Milan Igli Tare ha parlato della sua nuova avventura a Milano. Il dirigente albanese, dopo la sua lunga esperienza alla Lazio, ha costruito in estate il nuovo Milan. "Voglio rimanere il più a lungo possibile, perchè è un club che rappresenta il limite, non si può andare più in alto del Milan. E' tra i club più titolati al mondo insieme al Real Madrid. E' un onore poter far parte della storia di un club come questo, per me non è solo un club, ma una parte integrante della mia carriera e della mia vita, e quindi è un obbligo spirituale vincere con questo club ed essere parte della sua storia".

Tare ha poi parlato della scelta di affidare la panchina a Massimiliano Allegri, che nel prossimo turno tornerà da avversario allo Juventus Stadium. "La società ha supportato la mia opinione di assumerlo come allenatore perchè la sua esperienza e il modo in cui gestisce le diverse situazioni con la squadra e con la società è ottimo". Chiusura dedicata a Jashari. "Ha tutto per essere un grande giocatore"

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Milan

Da non perdere

Milan, problemi in difesaPulisic a mille