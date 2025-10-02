Tare, la promessa ai tifosi del Milan: "Ho l'obbligo spirituale di vincere"

"Ho sempre pensato che un giorno le mie strade si sarebbero incrociate con questo club, e infatti è successo". Il direttore sportivo del Milan Igli Tare ha parlato della sua nuova avventura a Milano. Il dirigente albanese, dopo la sua lunga esperienza alla Lazio, ha costruito in estate il nuovo Milan. "Voglio rimanere il più a lungo possibile, perchè è un club che rappresenta il limite, non si può andare più in alto del Milan. E' tra i club più titolati al mondo insieme al Real Madrid. E' un onore poter far parte della storia di un club come questo, per me non è solo un club, ma una parte integrante della mia carriera e della mia vita, e quindi è un obbligo spirituale vincere con questo club ed essere parte della sua storia".