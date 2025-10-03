Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Milan, buone notizie in vista della Juve: recuperato Tomori

Il difensore ha svolto l'ultimo allenamento in gruppo e sarà a disposizione contro i bianconeri
Buone notizie per il Milan in vista della sfida contro la Juventus. Fikayo Tomori, fermato nei giorni scorsi da un fastidio all’adduttore della coscia destra, ha completato nella giornata di venerdì 3 ottobre l’intero allenamento con il resto della squadra, lasciandosi alle spalle il lavoro personalizzato svolto nei tre giorni precedenti.

Milan, recuperato Tomori per la Juventus

Dal punto di vista medico il difensore inglese è considerato recuperato, anche se resta da decidere se Allegri lo schiererà dal primo minuto o se partirà dalla panchina. Qualora Tomori non dovesse essere inserito nell’undici titolare, è pronto a prendere il suo posto l’ex juventino De Winter, opzione già valutata dallo staff tecnico.

