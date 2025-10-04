Juve-Milan: la partita di Rabiot, dei rimorsi e dei rimpianti

Invece domani sera tocca al primo confronto da ex contro la Juventus, dopo quell’addio avvenuto nell’estate 2024 in modalità blasé. Una scadenza di contratto arrivata così, un po’ per tentennamento e un po’ per pigrizia, ma parecchio per mutua indolenza. Come quelle storie che finiscono perché “potevo amarti in eterno, ma al caffè della moka non ci rinuncio”. Quelle che, quando ci si lascia, più che su ciò che poteva essere t’interroghi su cosa diamine sia stato. Adrien ci torna così, a Torino. Circondato da un atteggiamento, nel popolo juventino, di persistente incapacità nel decidere tra sollievo e rimpianto. Perché, in fondo, la parabola del centrocampista francese in bianconero è stata strana alquanto. Partita male e rimasta così per lungo tempo, tanto da avere fatto di lui uno fra i calciatori più bersagliati dal pubblico juventino. Ma poi conclusa con un crescendo inatteso, giunto proprio mentre le sorti della squadra bianconera declinavano, in coda ai fasti dei nove scudetti consecutivi. E interrotta giusto sul più bello. Il meglio doveva ancora venire, ma se n’era già andato. Sta tutto qui questo senso di sospensione che accompagnerà il suo primo Juve-Milan giocato a strisce opposte. È stato meglio perdersi o non essersi mai reincontrati?

Quello di Rabiot allo Stadium è un ritorno speciale anche perché è doppio. Il francese ci arriva a braccetto con Massimiliano Allegri. Che era stato mandato via da Torino nella stessa estate del 2024 come se la causa di tutte le disgrazie bianconere fosse lui. Da allora Padre Tempo ha rimesso a posto un po’ di cose; ma in senso difforme rispetto a come immaginava il suo evocatore, quel Compagno Folagra che adesso, nelle sere di domenica su Rai 2, rischia di dover ingoiare parecchi rospi vivi in salsa spicy. E qui, chiamando in causa Allegri, si apre un dossier post-freudiano che, se lo scopre Massimo Recalcati, ci imbastisce un altro mattone editoriale da vendere fresco di calcestruzzo a Einaudi. La prendiamo un po’ alla larga, ripescando un’intervista rilasciata dal francese in tempi non sospetti.

Erano i primi giorni di giugno, nessuno poteva immaginare la scazzottata di Rennes e la rapida cacciata da Marsiglia. Proprio in quei giorni, durante un’intervista, Rabiot discuteva dell’eventualità di andare al Milan. Era «un’ipotesi di scuola», come si dice nei circoli del tè sorseggiato con mignolo irto. Ma a contare è che quell’ipotesi stava in piedi perché sulla panchina rossonera era appena planato il Conte Max. Un uomo che per Rabiot è più che un allenatore: quasi un papà. Proprio così diceva il francese nell’intervista. Una cosa che, detta da lui, suona sconvolgente. Tutti sanno quanto esorbitante sia, nella vita personale e professionale, la presenza di mamma Veronique. Che gli fa pure da agente, e ha segnato la vita del figlio al punto tale che lui porta il cognome di lei anziché quello del padre (Michel Provost, morto nel 2019 dopo una lunga malattia). Fin qui mamma ha spostato la carriera del figliolo a proprio piacimento. Nelle settimane successive alla rottura col Marsiglia, la signora Rabiot pressava per far rimanere il figlio all’OM e, stando ai si dice, del Milan non ne voleva sapere. È andata in modo opposto, perché Papi ’Orto Muso ha voluto il figliolo in rossonero. Quanto a lui, Adrien, probabile che abbia dovuto compiere uno strappo freudiano eterodosso: ammazzare la madre. E liberarsi del Complesso di Giocasta. Magari è anche questo il segreto dell’avvio così felice in rossonero: papi in panchina, lo zio Luka di fianco in mezzo al campo. Non è mai troppo tardi per provare a diventare adulti.