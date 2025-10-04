Allegri e il retroscena sul discorso di Dan Peterson alla squadra: "Una cosa di lui mi ha fatto impazzire..."

Allegri: "Dan Peterson ha ancora una carica straordinaria, da lui c'è solo da imparare"

Il tecnico dei rossoneri ha spiegato: "Con Dan ci siamo un po' confrontati su come sia cambiato il basket e sui cambiamenti del calcio partendo dalla sua mitica 1-3-1 che ammiravo quando, da bambino, vedevo giocare le sue squadre. Negli ultimi partite riuscivano a ribaltare le partite, erano straordinari. Anche nel basket, prima, c'era molta più tecnica e meno fisicità. Quello che mi ha fatto impazzire è parlare con Dan, un uomo di 90 anni, che ha ancora una carica straordinaria. È stato molto bello. Spero di avere altre possibilità per confrontarmi con lui perché c'è solo da imparare".