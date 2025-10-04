Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Allegri e il retroscena sul discorso di Dan Peterson alla squadra: "Una cosa di lui mi ha fatto impazzire..."

Alla vigilia della sfida in trasferta contro la Juve, l'allenatore del Milan ha parlato dell'incontro speciale dello scorso 2 ottobre con il celebre coach americano
2 min
"È stato un momento bellissimo". Così Massimiliano Allegri in conferenza stampa sull'incontro a Milanello con Dan Peterson nel corso della marcia di avvicinamento a Juve-Milan, gara valida per la sesta giornata di Serie A, in programma domani, domenica 5 ottobre, alle 20:45 all'Allianz Stadium di Torino.

Allegri: "Dan Peterson ha ancora una carica straordinaria, da lui c'è solo da imparare"

Il tecnico dei rossoneri ha spiegato: "Con Dan ci siamo un po' confrontati su come sia cambiato il basket e sui cambiamenti del calcio partendo dalla sua mitica 1-3-1 che ammiravo quando, da bambino, vedevo giocare le sue squadre. Negli ultimi partite riuscivano a ribaltare le partite, erano straordinari. Anche nel basket, prima, c'era molta più tecnica e meno fisicità. Quello che mi ha fatto impazzire è parlare con Dan, un uomo di 90 anni, che ha ancora una carica straordinaria. È stato molto bello. Spero di avere altre possibilità per confrontarmi con lui perché c'è solo da imparare".

