Allegri e il retroscena sul discorso di Dan Peterson alla squadra: "Una cosa di lui mi ha fatto impazzire..."

"È stato un momento bellissimo". Così Massimiliano Allegri in conferenza stampa sull'incontro a Milanello con Dan Peterson nel corso della marcia di avvicinamento a Juve-Milan, gara valida per la sesta giornata di Serie A, in programma domani, domenica 5 ottobre, alle 20:45 all'Allianz Stadium di Torino.
Allegri: "Dan Peterson ha ancora una carica straordinaria, da lui c'è solo da imparare"
Il tecnico dei rossoneri ha spiegato: "Con Dan ci siamo un po' confrontati su come sia cambiato il basket e sui cambiamenti del calcio partendo dalla sua mitica 1-3-1 che ammiravo quando, da bambino, vedevo giocare le sue squadre. Negli ultimi partite riuscivano a ribaltare le partite, erano straordinari. Anche nel basket, prima, c'era molta più tecnica e meno fisicità. Quello che mi ha fatto impazzire è parlare con Dan, un uomo di 90 anni, che ha ancora una carica straordinaria. È stato molto bello. Spero di avere altre possibilità per confrontarmi con lui perché c'è solo da imparare".