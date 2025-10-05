Milan, Allegri: "Bisognava azzannare la Juve quando era il momento. Leao? Deve capire che..."

Juventus e Milan hanno pareggiato 0-0 nella serata del ritorno di Massilimiano Allegri (da avversario) all'Allianz Stadium. Il tecnico dei rossoneri ha commentato così il match: " Non ho visto neanche come ha calciato Pulisic, ma i rigori si sbagliano . Abbiamo fatto un primo tempo equilibrato dove loro hanno chiuso bene gli spazi, la circolazione di palla era molto lenta ma soprattutto attaccavamo poco la linea difensiva con i centrocampisti. Nel secondo tempo siamo cresciuti fisicamente con diverse occasioni, anche se ha fatto una gran parata Maignan. Nel momento decisivo, quando avevamo la Juventus in mano, potevamo avere più cattiveria nel far gol e la partita andava portata a casa . Il lato positivo è che non abbiamo preso gol e continuiamo la striscia positiva".

Ai microfoni di Dazn, il tecnico a continuato: "Leao? Questa è stata la sua prima settimana di lavoro. Domenica scorsa l'ho dovuto far entrare per necessità dopo l'espulsione di Estupinian e non ha fatto male. Ora deve trovare la condizione velocemente, abbiamo bisogno di lui e Nkunku. Sono giocatori tecnici che ci possono risolvere le partite. Leao punta? Se non sbaglio nel Lille ha giocato da centravanti e infatti ha fatto un movimento da centravanti sulla palla di Modric, un taglio meraviglioso. Poi uno con le sue doti deve far gol, deve fare il salto per capire quando arriva lì che deve diventare determinante. Leao-Pulisic-Nkunku insieme? L'importante è che siano tutti insieme. Nkuku è arrivato il 30 agosto, Leao è stato fermo 45 giorni. Ora c'è la sosta poi vedremo. Più giocatori tecnici abbiamo dentro, meglio è. I cambi poi diventano importanti nell'ultima mezz'ora".

Le parole sul ritorno all'Allianz Stadium

Infine, sul ritorno all'Allianz Stadium "Emozionante, ho rivisto tantissime persone cui ho lavorato che mi hanno sostenuto durante gli otto anni alla Juve, con cui abbiamo gioito e pianto, perché tante volte abbiamo perso. E' stato emozionante e divertente, devo solo ringraziare, anche il pubblico che mi ha accolto molto bene. Sono contento di essere tornato, poi ora sono al Milan, cerchiamo di fare bene qui che c'è tanto da fare. Il punto di stasera lo portiamo a casa, non abbiamo subito gol, ma quando c'è il momento di azzannare l'avversario, va ammazzato. Magari ci ho messo qualcosa io stasera al contrario, perché Gimenez ha fatto bene stasera. In quel momento ho pensato di mettere gente fresca fisicamente".