Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Leao, gol falliti e atteggiamento superficiale: i tifosi del Milan furiosi sui social

Il portoghese è stato protagonista in negativo contro la Juventus
2 min
Milan

Milan

Tutte le notizie sulla squadra

Rafael Leao non riesce ancora a ritrovare la miglior forma. Dopo l’infortunio al polpaccio rimediato il 17 agosto, subito dopo aver segnato il primo gol stagionale del Milan contro il Bari in Coppa Italia, il portoghese è tornato in campo lo scorso 28 settembre contro il Napoli. Ma la gara con la Juventus ha evidenziato tutte le difficoltà del numero 10 rossonero, autore di due clamorosi errori sotto porta che sono costati caro alla squadra.

Milan, Leao alla ricerca della condizione migliore

Entrato al 63’, Leao ha sprecato due grandi occasioni: prima calciando fuori da pochi passi su assist di Pulisic, poi tirando male a tu per tu con Di Gregorio nel finale su assist . Episodi che hanno fatto infuriare Allegri, convinto che l’attaccante debba ritrovare concentrazione e fiducia per tornare decisivo. 

Le critiche sui social

Sui social, intanto, i tifosi non lo risparmiano: criticano l’atteggiamento svagato e la poca incisività, invocando maggiore impegno in campo e meno distrazioni fuori: "Ha rovinato l'assit perfetto di Modric", oppure "Leao non può fare la punta". Altri utenti, invece, ci sono andati giù più pesantamente: "E' arrivato il momento che se ne vada".

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Milan

Da non perdere

Le parole di AllegriSerie A, la classifica