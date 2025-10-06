Leao, gol falliti e atteggiamento superficiale: i tifosi del Milan furiosi sui social

Rafael Leao non riesce ancora a ritrovare la miglior forma. Dopo l’infortunio al polpaccio rimediato il 17 agosto, subito dopo aver segnato il primo gol stagionale del Milan contro il Bari in Coppa Italia, il portoghese è tornato in campo lo scorso 28 settembre contro il Napoli . Ma la gara con la Juventus ha evidenziato tutte le difficoltà del numero 10 rossonero, autore di due clamorosi errori sotto porta che sono costati caro alla squadra .

Milan, Leao alla ricerca della condizione migliore

Entrato al 63’, Leao ha sprecato due grandi occasioni: prima calciando fuori da pochi passi su assist di Pulisic, poi tirando male a tu per tu con Di Gregorio nel finale su assist . Episodi che hanno fatto infuriare Allegri, convinto che l’attaccante debba ritrovare concentrazione e fiducia per tornare decisivo.

Le critiche sui social

Sui social, intanto, i tifosi non lo risparmiano: criticano l’atteggiamento svagato e la poca incisività, invocando maggiore impegno in campo e meno distrazioni fuori: "Ha rovinato l'assit perfetto di Modric", oppure "Leao non può fare la punta". Altri utenti, invece, ci sono andati giù più pesantamente: "E' arrivato il momento che se ne vada".