Leao, gol falliti e atteggiamento superficiale: i tifosi del Milan furiosi sui social

Rafael Leao non riesce ancora a ritrovare la miglior forma. Dopo l’infortunio al polpaccio rimediato il 17 agosto, subito dopo aver segnato il primo gol stagionale del Milan contro il Bari in Coppa Italia, il portoghese è tornato in campo lo scorso 28 settembre contro il Napoli. Ma la gara con la Juventus ha evidenziato tutte le difficoltà del numero 10 rossonero, autore di due clamorosi errori sotto porta che sono costati caro alla squadra.
Milan, Leao alla ricerca della condizione migliore
Entrato al 63’, Leao ha sprecato due grandi occasioni: prima calciando fuori da pochi passi su assist di Pulisic, poi tirando male a tu per tu con Di Gregorio nel finale su assist . Episodi che hanno fatto infuriare Allegri, convinto che l’attaccante debba ritrovare concentrazione e fiducia per tornare decisivo.
Le critiche sui social
Sui social, intanto, i tifosi non lo risparmiano: criticano l’atteggiamento svagato e la poca incisività, invocando maggiore impegno in campo e meno distrazioni fuori: "Ha rovinato l'assit perfetto di Modric", oppure "Leao non può fare la punta". Altri utenti, invece, ci sono andati giù più pesantamente: "E' arrivato il momento che se ne vada".