Le telecamere a bordocampo svelano cosa ha detto Allegri all’errore di Leao: “Ma come…”

La deludente partita del portoghese vissuta dagli occhi del tecnico rossonero: dall'ingresso in campo alle prime giocate fino ai due errori clamorosi
2 min
Milan

Milan

Tutte le notizie sulla squadra

Continua a far discutere la partita di Rafael Leao in Juve-Milan, entrato al 63’ e protagonista di due grandi occasioni sprecate a pochi passi dalla porta. Oltre agli errori anche l'atteggiamento ha fatto infuriare i tifosi, con una valanga di critiche sui social sulla sua deludente prestazione. Furioso con Leao anche Massimiliano Allegri, catturato dalle telecamere di Dazn mentre reagisce agli errori dell'esterno portoghese.

Allegri incredulo e furioso con Leao: le reazioni a bordo campo

"Rafa non mi fare inca***re", l'urlo di Allegri in panchina prima del cambio, per spronarlo. Poi arriva il cambio e Leao prende il posto di Gimenez. Inizia bene la partita del portoghese, con alcune giocate che gli valgono i complimenti del tecnico: "Bella, bravo Rafa". Pochi minuti dopo, però, su assist perfetto di Pulisic Leao sbaglia da due passi, calciando malissimo. "Ma come ha fatto a buttarla fuori?", la reazione onesta di Allegri, condivisa con i tifosi. Il secondo errore a tu per tu con Di Gregorio fa esplodere di rabbia Allegri, che prima sembra voler calciare via un pallone, poi si gira verso la panchina urlando.

