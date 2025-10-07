Rabiot su Milan-Como in Australia: "Completamente folle. Poi si parla di salute..."

Continua a far discutere il via libera della Uefa per quanto riguarda la possibilità di giocare Milan-Como in Australia, a Perth. Tante le proteste da parte dei tifosi, poco convinti della formula per recuperare la partita che non si potrà disputare a San Siro per i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Tra i pareri contrari a questa decisione, c'è quello di Adrian Rabiot: "Sono rimasto sorpreso quando ho saputo che con il Milan giocheremo una partita di Serie A contro il Como... in Australia! È completamente folle"; ha affermato il centrocampista del Milan in un'intervista a Le Figaro.