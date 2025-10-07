Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Rabiot su Milan-Como in Australia: "Completamente folle. Poi si parla di salute..."

Lo sfogo del centrocampista dei rossoneri sulla decisione di far giocare la sfida a Perth: ecco cosa ha detto
2 min
Continua a far discutere il via libera della Uefa per quanto riguarda la possibilità di giocare Milan-Como in Australia, a Perth. Tante le proteste da parte dei tifosi, poco convinti della formula per recuperare la partita che non si potrà disputare a San Siro per i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Tra i pareri contrari a questa decisione, c'è quello di Adrian Rabiot"Sono rimasto sorpreso quando ho saputo che con il Milan giocheremo una partita di Serie A contro il Como... in Australia! È completamente folle"; ha affermato il centrocampista del Milan in un'intervista a Le Figaro.

Rabiot, lo sfogo su Milan-Como in Australia: "È pazzesco"

Rabiot prosegue: "Si tratta di accordi economici per dare visibilità al campionato, cose che ci superano. Si parla molto dei calendari e della salute dei giocatori, ma tutto questo sembra davvero assurdo. È pazzesco fare così tanti chilometri per una partita tra due squadre italiane in Australia. Dobbiamo adattarci, come sempre". La partita tra Milan e Como in Australia si dovrebbe giocare domenica 8 febbraio 2026.

