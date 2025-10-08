Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Furia Allegri con Leao durante Juve-Milan: "Non mi fare incazz**!". Poi si sfoga con la panchina: "Nello spogliatoio..."

Allo Stadium Max ha scosso di continuo il portoghese, ma a fine partita gli incitamenti si sono trasformati in collera
Al triplice fischio di Juventus-Milan il rammarico di Allegri era palpabile. E non solo per il rigore sbagliato da Pulisic, per il quale Max ha ammeso "me lo sentivo", come rivelato dalle telecamere di Dazn, ma anche per le altre occasioni sciupate, soprattutto da Leao. Due in particolare: quella strozzata col mancino dentro l'area, dopo aver controllato il cross di Pulisic, e quella, forse ancora più clamorosa, a tu per tu con Di Gregorio da posizione leggermente defilata sulla destra. In entrambi i casi il portoghese non ha calciato con convinzione sprecando la chance del vantaggio, e in entrambi i casi la voce di Allegri si è alzata. E tanto pure.

Le frasi di Allegri urlate a Leao e al Milan

Quello che al tecnico rossonero non è piaciuto di Rafa è stato soprattutto l'atteggiamento, sia sottoporta sia in fase difensiva. Già prima dell'ingresso in campo del giocatore Max si era fatto sentire: "Rafa, non mi fare incazzare eh", tanto per mettere subito le cose in chiaro. Da lì in poi è stato un continuo incitare e urlare, sempre verso Leao. "Rafa dai", "Rafa torna!", "proteggi 'sta palla!", sono state alcune delle indicazioni gridate da Allegri al portoghese per motivarlo, come rivelato dal "Bordocam" di Dazn. Arrivato in fondo alla partita però, stravolto, Allegri ha perso le staffe e, guardando la sua panchina, ha minacciato: "Ora nello spogliatoio non fiata nessuno!". Chissà poi cosa è successo.

