Clamorosa inversione Milan: il miracolo sportivo di Allegri

MILANO - Uno dei mantra più noti di Massimiliano Allegri è il seguente: è molto probabile che la squadra che vince lo Scudetto abbia anche la miglior difesa del campionato. La storia è lì a testimoniarlo: negli ultimi 18 anni di Serie A, è capitata una sola volta (nel 2019-2020 con la Juventus di Sarri) che la squadra senza la miglior difesa del torneo vincesse il campionato. Il tecnico rossonero lo ha ricordato sin dal giorno della presentazione alla stampa, ma è nei suoi calciatori che, in tre mesi di lavoro, ha inculcato questo diktat. E, attraverso accorgimenti tattici e un ritrovato spirito combattivo di gruppo, i risultati stanno arrivando.

Milan, una difesa blindata

Il Milan non risulta essere la difesa meno battuta del campionato: al primo posto c'è la Roma con due sole reti subiti in sei partite. Ma i rossoneri sono subito alle spalle dei giallorossi con tre gol subiti in totale, anche considerando le due gare di Coppa Italia che Modric e compagni hanno disputato contro Bari e Lecce. Tre gol concessi in otto partite totali: numeri che, dalle parti di Milanello, non si vedevano da mesi. Il dato sezionato comprende due gol subiti su azione dalla Cremonese e il calcio di rigore segnato da Kevin De Bruyne nella sfida contro il Napoli; l'ultima rete subita non da fermo da Maignan risale, dunque, a 47 giorni fa: a siglarla, con una splendida rovesciata, era stato Federico Bonazzoli. Poi, da quel match in poi, è il Milan ad aver rovesciato il tutto: via i musi lunghi, via le disattenzioni difensive, spazio a solidità e concentrazione.

Milan, le statistiche del campionato

Alcune statistiche più dettagliate rendono i dati della fase difensiva del Milan ancor più testimonial del miglioramento che c'è stato rispetto al recente passato. I rossoneri hanno concesso 9.3 tiri totali a partita e sono al terzo posto nella speciale classifica della Serie A: quattro contro la Cremonese, sette al Lecce, cinque al Bologna, dieci all'Udinese, diciannove al Napoli (in inferiorità numerica) e dodici alla Juventus; tra questi, però, risalta il numero limitato di tiri verso la porta concessi: tre alla Cremonese, due al Lecce, zero al Bologna, quattro all'Udinese, solo tre (su diciannove) al Napoli e tre alla Juventus. Il totale di xG concessi (gol attesi subiti) registra, di conseguenza, un coefficiente di 6.3 in sei giornate, il più basso dell'intera Serie A.