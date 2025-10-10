Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Milan in ansia per Pulisic: salta l'allenamento con gli Usa, le sue condizioni

L'attaccante dei rossoneri non si è allenato in gruppo e non dovrebbe partire titolare in occasione del match amichevole contro l'Ecuador
2 min
Milan

Milan

Tutte le notizie sulla squadra

Come sta Pulisic? Si capirà meglio in occasione dell'occasione tra Stati Uniti ed Ecuador, in programma questa notte alle 2:30 ora italiana al Q2 Stadium di Austin, in Texas. L'attaccante del Milan non si è allenato con il gruppo e non dovrebbe neppure partire titolare. Dovrebbe trattarsi di uno stop precauzionale.

Pulisic, inizio super con il Milan di Allegri

D'altronde, non più tardi di ieri, giovedì 9 ottobre, Pulisic non aveva lamentato alcun problema fisico parlando del test in arrivo contro l'Ecuador: "Vogliamo capire il nostro stato di forma, sono fiducioso e ho buone sensazioni per l'avvicinamento al Mondiale". Il Milan osserva a distanza la situazione. Con 6 gol e 2 assist in 8 partite tra Serie A e Coppa Italia è d'altronde superfluo sottolineare l'importanza del fuoriclasse a stelle e strisce nell'economia del gioco di Allegri.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Milan

Da non perdere

Pulisic distrutto dopo il rigore sbagliatoPulisic e Leao sbagliano tutto