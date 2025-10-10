Milan in ansia per Pulisic: salta l'allenamento con gli Usa, le sue condizioni

Come sta Pulisic ? Si capirà meglio in occasione dell'occasione tra Stati Uniti ed Ecuador , in programma questa notte alle 2:30 ora italiana al Q2 Stadium di Austin, in Texas. L'attaccante del Milan non si è allenato con il gruppo e non dovrebbe neppure partire titolare. Dovrebbe trattarsi di uno stop precauzionale.

Pulisic, inizio super con il Milan di Allegri

D'altronde, non più tardi di ieri, giovedì 9 ottobre, Pulisic non aveva lamentato alcun problema fisico parlando del test in arrivo contro l'Ecuador: "Vogliamo capire il nostro stato di forma, sono fiducioso e ho buone sensazioni per l'avvicinamento al Mondiale". Il Milan osserva a distanza la situazione. Con 6 gol e 2 assist in 8 partite tra Serie A e Coppa Italia è d'altronde superfluo sottolineare l'importanza del fuoriclasse a stelle e strisce nell'economia del gioco di Allegri.