Il Milan trema, Rabiot e Leao saltano l'allenamento con Portogallo e Francia: cosa è successo e come stanno

Continuano a non arrivano buone notizie per il Milan nel corso di questa sosta per le nazionali. Dopo l'infortunio di Saelemaekers che sicuramente lo terrà fuori per la sfida con la Fiorentina, l'apprensione in casa rossonera nelle ultime ore si è concentrata su Rabiot e Leao. I due calciatori non hanno preso parte agli ultimi allenamenti di Francia e Portogallo.