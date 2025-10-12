Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Il Milan trema, Rabiot e Leao saltano l'allenamento con Portogallo e Francia: cosa è successo e come stanno

Dopo l'infortunio di Saelemaekers col Belgio, i due calciatori rossoneri non hanno lavorato con i rispettivi compagni, ma sono rimasti in ritiro
Continuano a non arrivano buone notizie per il Milan nel corso di questa sosta per le nazionali. Dopo l'infortunio di Saelemaekers che sicuramente lo terrà fuori per la sfida con la Fiorentina, l'apprensione in casa rossonera nelle ultime ore si è concentrata su Rabiot e Leao. I due calciatori non hanno preso parte agli ultimi allenamenti di Francia e Portogallo.

Le nazionali preoccupano il Milan: Leao e Rabiot non si allenano

Adrien Rabiot, dopo aver trovato la rete contro l'Azerbaigian, non ha preso parte all'ultima seduta di allenamento della Francia. "Si è fermato per precauzione, ha preso una botta, un piccolo problema al polpaccio". Nonostante ciò, il centrocampista potrebbe comunque prendere parte alla partita contro l'Islanda in programma domani (lunedì, ndr). Rafa Leao, invece, dopo aver giocato per trenta minuti nella sfida vinta dal Portogallo contro l'Irlanda, ha svolto una seduta di lavoro individuale. Una decisione che sembrerebbe essere stata presa per gestire il calciatore, dopo un inizio di stagione condizionato dall'infortunio al polpaccio. Resta da capire se il calciatore del Milan scenderà in campo nella partita d martedì contro l'Ungheria.
 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

