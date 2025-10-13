Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Milan, tegola Saelemaekers: lesione al flessore, quante partite salterà

Brutte notizie in casa rossonera, con i primi esami sull'esterno dopo l'infortunio che confermano le sensazioni negative. Le condizioni e quando può rientrare
1 min
Milan

Milan

Tutte le notizie sulla squadra

Brutte notizie in casa Milan: Alexis Saelemaekers ha rimediato una lesione al flessore della gamba destra. Vengono così confermate le sensazioni negative dopo l’infortunio muscolare accusato con il Belgio con i primi esami strumentali. L'esterno salterà sicuramente la sfida contro la Fiorentina, in programma domenica 19 ottobre a San Siro, con Allegri che dovrà studiare delle alternative.

Saelemakers, le condizioni. Allegri ragiona sul sostituto

Saelemaekers si sottoporrà a nuovi esami già la prossima settimana, con tempi di recupero ancora da valutare. Il numero 56 potrebbe puntare a tornare disponibile per la sfida contro il Pisa del 24 ottobre o quella contro l'Atalanta del 28 ottobre, ma tutto dipenderà dall'esito dei nuovi esami. Allegri intanto ragiona su Zachary Athekame dal primo minuto come esterno sinistro nel 3-5-2, ma valuta di poter adattare in quel ruolo anche Loftus-Cheek o addirittura Christian Pulisic.

