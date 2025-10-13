Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Maignan rincara la dose su Milan-Como in Australia: "Contano solo i soldi"

Il portiere rossonero, dopo il recente sfogo di Adrien Rabiot, è tornato a parlare della scelta della Lega Serie A di disputare il match a Perth
2 min
Milan

Milan

Tutte le notizie sulla squadra

In vista della sfida tra Islanda e Francia, valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali, Mike Maignan è tornato a parlare in conferenza stampa al fianco di Didier Deschamps, commentando anche il recente sfogo di Adrien Rabiot a margine della scelta della Lega Serie A di giocare Milan-Como in Australia.

Milan-Como in Australia, Maignan: "Non capisco perché giochiamo all'estero"

Milan-Como si giocherà a Perth, in Australia, ma alcuni dei protagonisti non sembrano aver accolto nel migliore dei modi la decisione della Lega Calcio e dei club di appartenenza. Pur non essendo impegnate nelle competizioni europee, le squadre di Allegri e Fabregas saranno comunque costrette ad affrontare un lunghissimo viaggio per disputare una partita di campionato. E Maignan, in conferenza, ha sfruttato l'occasione per ribadire quanto detto dal connazionale Rabiot: "Sono totalmente d'accordo con Adrien Rabiot. Non capisco perché giochiamo all'estero - ha sottolineato il portiere rossonero -. Oggi si dimenticano tante cose, si pensa molto all'aspetto finanziario. È una partita del campionato italiano, avremmo dovuto giocare in casa, quindi 'perdiamo' una partita casalinga. I nostri obiettivi sono ambiziosi, non bisogna lasciare nulla al caso".

 

 

Tutte le news di Milan

