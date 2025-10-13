Maignan rincara la dose su Milan-Como in Australia: "Contano solo i soldi"

Milan-Como in Australia, Maignan: "Non capisco perché giochiamo all'estero"

Milan-Como si giocherà a Perth, in Australia, ma alcuni dei protagonisti non sembrano aver accolto nel migliore dei modi la decisione della Lega Calcio e dei club di appartenenza. Pur non essendo impegnate nelle competizioni europee, le squadre di Allegri e Fabregas saranno comunque costrette ad affrontare un lunghissimo viaggio per disputare una partita di campionato. E Maignan, in conferenza, ha sfruttato l'occasione per ribadire quanto detto dal connazionale Rabiot: "Sono totalmente d'accordo con Adrien Rabiot. Non capisco perché giochiamo all'estero - ha sottolineato il portiere rossonero -. Oggi si dimenticano tante cose, si pensa molto all'aspetto finanziario. È una partita del campionato italiano, avremmo dovuto giocare in casa, quindi 'perdiamo' una partita casalinga. I nostri obiettivi sono ambiziosi, non bisogna lasciare nulla al caso".