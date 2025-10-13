Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Milan da record: mai cosi tanti ricavi in un anno. Il bilancio

Per il terzo anno consecutivo, il Consiglio d'Amministrazione dei rossoneri chiude il bilancio in positivo
1 min
Per il Milan arrivano buone notizie dal bilancio dell'ultima annata. Infatti i rossoneri, per la prima volta nella storia del club, chiudono il terzo esercizio consecutivo in positivo, quest'anno con un +3 milioni di euro. Il secondo record arriva dalla voce ricavi, dove il Mlan fa registrare un aumento del 10% rispetto alla stagione 2023/2024, 495 milioni di euro in totale, mai così tanti ricavi in un'annata. Decisive le cessioni di Reijnders e Kalulu, oltre ai soldi arrivati dalla rinnovata Champions League nella scorsa stagione.

Milan, terzo bilancio positivo consecutivo: la situazione

Ora il patrimonio netto del Milan ammonta a 199 milioni di euro, fondamentale per quello che sarà il bilancio finanziario della stagione in corso. Infatti bisognerà sopperire ai mancati introiti derivanti dalle competizioni europee, dalle quali i rossoneri sono rimasti fuori. Operazione che potrebbe essere sopperita ulteriormente la prossima estate se si dovessero concretizzare i riscatti dei giocatori in prestito, come Musha, Jimenez e Chukwueze. 

