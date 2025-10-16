La pausa per le partite delle nazionali ha tolto al Milan delle pedine fondamentali in vista della ripartenza del campionato. Dopo i vari infortuni di Estupinan e Saelemaekers, in attesa di valutare in maniera definitiva le condizioni di Leao e Pulisic, anche Rabiot si è fermato. Il centrocampista aveva saltato gli ultimi allenamenti con la Francia e la partita contro l'Islanda dopo una botta rimediata a un polpaccio in allenamento. Oggi l'ex Juve ha effettuato la risonanza e i vari esami per valutare le sue condizioni e il risultato ha evidenziato una lesione del muscolo soleo. Il francese sarà rivalutato tra una decinda di giorni e rischia un mese di stop.