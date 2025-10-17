Milan, crisi infortuni: si ferma anche Pulisic, salta la Fiorentina

La pausa Nazionali ha creato una vera e propria crisi infortuni al Milan, togliendo alla squadra rossonera alcuni dei suoi giocatori più importanti. Dopo gli infortuni di Estupinan, Saelemaekers e Rabiot, è confermato anche lo stop di Christian Pulisic. Il fuoriclasse americano si era fermato nel corso della sfida tra Stati Uniti e Australia, preoccupando subito i tifosi per le sue condizioni. I primi esami hanno confermato che anche Pulisic salterà la Fiorentina, la prossima sfida del Milan in programma domenica 19 ottobre.