Milan, crisi infortuni: si ferma anche Pulisic, salta la Fiorentina
La pausa Nazionali ha creato una vera e propria crisi infortuni al Milan, togliendo alla squadra rossonera alcuni dei suoi giocatori più importanti. Dopo gli infortuni di Estupinan, Saelemaekers e Rabiot, è confermato anche lo stop di Christian Pulisic. Il fuoriclasse americano si era fermato nel corso della sfida tra Stati Uniti e Australia, preoccupando subito i tifosi per le sue condizioni. I primi esami hanno confermato che anche Pulisic salterà la Fiorentina, la prossima sfida del Milan in programma domenica 19 ottobre.
Milan, si ferma anche Pulisic: Allegri in emergenza
La risonanza magnetica effettuata oggi ha evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale destro, come comunicato dal club rossonero. Pulisic verrà rivalutato tra circa dieci giorni e salterà sicuramente la Fiorentina e il Pisa, ma andrà capito l'evolversi dell'infortunio. Allegri in piena emergenza per la sfida contro i viola di Pioli, dopo aver perso ben quattro titolari a causa della pausa Nazionali.