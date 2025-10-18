Allegri e la proposta alla Serie A per far dormire i calciatori: "Giochiamo alle 20 le partite serali"
Il Milan di Massimiliano Allegri arriva alla prima sfida dopo la sosta per le partite delle nazionali di ottobre contro la Fiorentina senza pedine fondamentali come Estupinan e soprattutto Pulisic e Rabiot. Tutti infortunati con le rispettive nazionali: un problema che ha colpito non solo il Milan ma parecchie squadre in Serie A. E l'allenatore dei rossoneri ne ha risposto in conferenza stampa parlando anche della modifica dalla prossima stagione con l'unione delle soste di settembre e ottobre: "La sosta più lunga permette che un giocatore se si fa male in nazionale ha più tempo per recuperare. Poi bisogna essere anche un po' fatalisti... Succede. Questo è il periodo più pericoloso". I giocatori vengono dai primi due mesi di campionato e coppe e le partite in nazionale sono solamente la goccia che fa traboccare il vaso. Per provare a limitare questo problema, Allegri ha proposto una variazione per le partite di Serie A.
Allegri, la proposta per la Serie A
In conferenza, l'allenatore ha affermato: "Si potrebbero anticipare le partite serali dalle 20.45 alle 20: i giocatori potrebbero andare a letto prima e riposare. Alla fine è tutta una questione di recupero. 3 ore di riposo in più potrebbero aiutare. Giocando alle 20.45 finisci molto tardi". Un piccolo accorgimento che potrebbe portare dei benefici alle squadre e ai giocatori.