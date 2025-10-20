Il rigore dato a Milan-Fiorentina continua a far discutere: i tifosi sui social se la prendono con Gimenez
C'è una capolista solitaria in Serie A, ed è il Milan. I rossoneri hanno raggiunto il primo posto grazie al successo per 2-1 contro la Fiorentina. La rete decisiva è stata quella di Leao su calcio di rigore. Il tiro dagli undici metri assegnato dall'arbitro Marinelli per un contatto tra Parisi e Gimenez che ha scatenato l'ira della Fiorentina ma non solo, anche sui social i tifosi se la sono presa con l'atteggiamento dell'attaccante messicano.
I tifosi non perdonano Gimenez: "Avrebbe meritato il giallo"
"Da milanista, non solo non era rigore ma Gimenez avrebbe meritato il giallo per simulazione". Questo il commento di un utente su X, seguito da un altro che ribadisce: "Il rigore più assurdo che abbia mai visto". In particolare, non è piaciuto il gesto dell'attaccante messicano di mettersi le mani sul volto: "Ci dovrebbe essere una regola per ammonire Gimenez per la sceneggiata". Mentre un ultimo utente, sempre su X, sentenzia: "Un tocco lievissimo, una carezza. E' crollato tramortito come da una legnata di Mike Tyson".