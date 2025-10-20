Il rigore dato a Milan-Fiorentina continua a far discutere: i tifosi sui social se la prendono con Gimenez 

C'è una capolista solitaria in Serie A, ed è il Milan. I rossoneri hanno raggiunto il primo posto grazie al successo per 2-1 contro la Fiorentina. La rete decisiva è stata quella di Leao su calcio di rigore. Il tiro dagli undici metri assegnato dall'arbitro Marinelli per un contatto tra Parisi e Gimenez che ha scatenato l'ira della Fiorentina ma non solo, anche sui social i tifosi se la sono presa con l'atteggiamento dell'attaccante messicano.