Il gesto di Gabbia che "salva" Leao dopo il gol: pioggia di elogi sui social dai tifosi del Milan 

È tornato Rafa Leao. Il numero 10 rossonero, grazie alla sua doppietta (i suoi primi gol in campionato), ha permesso al Milan di battere in rimonta la Fiorentina e di consentire ai rossoneri di agguantare il primato individuale in classifica. In occasione dellìesultanza dopo il gol su rigore , c'è stato però un altro gesto molto apprezzato dai tifosi, quello di Gabbia, che ha evitato un'ammonizione a Leao non facendogli togliere la maglia.

I tifosi premiano Gabbia: "Leader di questa squadra"

Dopo aver spiazzato De Gea dal dischetto, Leao voleva celebrare togliendosi la maglia. A quel punto, però, è accorso Gabbia il quale glielo ha evitato, tirandogli giù la divisa e risparmiandogli un giallo. "La lucidità è quella del veterano.A 26 anni è giusto che inizi a essere uo dei leader di questa squadra" commenta un utente su X, "Il mio capitano" aggiunge un altro. Insomma, è arrivata un'incoronazione popolare dei tifosi per il difensore classe 1999.