Il gesto di Gabbia che "salva" Leao dopo il gol: pioggia di elogi sui social dai tifosi del Milan
È tornato Rafa Leao. Il numero 10 rossonero, grazie alla sua doppietta (i suoi primi gol in campionato), ha permesso al Milan di battere in rimonta la Fiorentina e di consentire ai rossoneri di agguantare il primato individuale in classifica. In occasione dellìesultanza dopo il gol su rigore, c'è stato però un altro gesto molto apprezzato dai tifosi, quello di Gabbia, che ha evitato un'ammonizione a Leao non facendogli togliere la maglia.
I tifosi premiano Gabbia: "Leader di questa squadra"
Dopo aver spiazzato De Gea dal dischetto, Leao voleva celebrare togliendosi la maglia. A quel punto, però, è accorso Gabbia il quale glielo ha evitato, tirandogli giù la divisa e risparmiandogli un giallo. "La lucidità è quella del veterano.A 26 anni è giusto che inizi a essere uo dei leader di questa squadra" commenta un utente su X, "Il mio capitano" aggiunge un altro. Insomma, è arrivata un'incoronazione popolare dei tifosi per il difensore classe 1999.