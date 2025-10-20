Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
lunedì 20 ottobre 2025
Corriere dello Sport.it
Allegri tarantolato in panchina durante Milan-Fiorentina: che urlacci a De Winter prima di entrare!

Nuovo show in panchina dell'allenatore rossonero negli ultimi minuti della partita per favore l'ingresso in campo
2 min
Allegri è sempre Allegri. Il Milan, battendo in rimonta la Fiorentina, ha conquistato il primato solitario in classifica. Una partita in bilico fino agli ultimi minuti, con un alto livello di tensione. E l'allenatore lo ha evidenziato nel momento del cambio che ha visto entrare De Winter, mostrandosi tarantolato in panchina.

Allegri tarantolato in panchina per il cambio di De Winter

Nel corso dei minuti di recupero Allegri ha deciso di mandare in campo De Winter. Il difensore centrale ex Genoa ha preso il posto di Saelemaekers. Nel momento del cambio, l'allenatore si è agitato nei confronti della panchina e del gifensore chiedendo l'accelerazione della preparazione, quindi prendendo il giocatore per dargli le ultime indicazioni prima dell'ingresso.

 

 

 

 

