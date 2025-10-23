Allegri: "Milan in fuga? Stiamo calmi. Le polemiche dopo la Fiorentina cose che succedono"

Allegri prima di Milan-Pisa: "Partita complicata, bisogna chiacchierare poco e lavorare molto"

Così Massimiliano Allegri in conferenza stampa: "Sarà una partita complicata perché il Pisa, tranne a Bologna, ha sempre lottato e reso difficili gli incontri. Si tratta di una squadra fisica, dobbiamo affrontarla nel modo giusto. E poi dobbiamo invertire il trend con le neopromosse dopo la sconfitta con la Cremonese. Il nostro momento? Le squadre iniziano in un modo la stagione e la finiscono in un altro, così almeno mi è successo sempre alla Juve. Lasciamo perdere i discorsi e le statistiche, bisogna chiacchierare poco e correre e lavorare molto. Le squadre sono tutte diverse. L’importante è finire la stagione nel migliore dei modi, siamo solo all’inizio".

Allegri: "Vincere non è facile. Nessuna fuga, stiamo calmi"

"Quello che conta sono i risultati e vincere le partite - ha ribadito con forza Allegri -. Vincere non è facile. Sarebbe importante perché faremmo un ottimo passo in avanti. L’obiettivo è la quota punti che serve per arrivare in Champions League. Dobbiamo raggiungere almeno 74 punti. Fuga? Nessuna fuga, stiamo calmi. Abbiamo tante partite, questi mesi sono molto importanti. vincere sarebbe fondamentale per avvicinarci ancora alla quota punti che serve per entrare in Champions, dobbiamo farne almeno 74. In questi mesi dobbiamo creare i presupposti per essere a marzo in una posizione ottimale per chiudere nei primi quattro posti. Abbiamo un filotto difficile ora fino alla prossima sosta".