Allegri: "Milan in fuga? Stiamo calmi. Le polemiche dopo la Fiorentina cose che succedono"
È già giornata di vigilia per il Milan di Massimiliano Allegri, impegnato domani a San Siro contro il Pisa di Alberto Gilardino, ex di turno in questa ottava giornata di Serie A. Dal primo posto in classifica all'obiettivo Champions League, fino ad arrivare al sogno scudetto e al ruolo di Rafa Leao.
Allegri prima di Milan-Pisa: "Partita complicata, bisogna chiacchierare poco e lavorare molto"
Così Massimiliano Allegri in conferenza stampa: "Sarà una partita complicata perché il Pisa, tranne a Bologna, ha sempre lottato e reso difficili gli incontri. Si tratta di una squadra fisica, dobbiamo affrontarla nel modo giusto. E poi dobbiamo invertire il trend con le neopromosse dopo la sconfitta con la Cremonese. Il nostro momento? Le squadre iniziano in un modo la stagione e la finiscono in un altro, così almeno mi è successo sempre alla Juve. Lasciamo perdere i discorsi e le statistiche, bisogna chiacchierare poco e correre e lavorare molto. Le squadre sono tutte diverse. L’importante è finire la stagione nel migliore dei modi, siamo solo all’inizio".
Allegri: "Vincere non è facile. Nessuna fuga, stiamo calmi"
"Quello che conta sono i risultati e vincere le partite - ha ribadito con forza Allegri -. Vincere non è facile. Sarebbe importante perché faremmo un ottimo passo in avanti. L’obiettivo è la quota punti che serve per arrivare in Champions League. Dobbiamo raggiungere almeno 74 punti. Fuga? Nessuna fuga, stiamo calmi. Abbiamo tante partite, questi mesi sono molto importanti. vincere sarebbe fondamentale per avvicinarci ancora alla quota punti che serve per entrare in Champions, dobbiamo farne almeno 74. In questi mesi dobbiamo creare i presupposti per essere a marzo in una posizione ottimale per chiudere nei primi quattro posti. Abbiamo un filotto difficile ora fino alla prossima sosta".
Cosa serve per lo scudetto e il ruolo di Leao
La quota scudetto non è ancora chiara, ma è evidente che per vincere in Italia serva sempre una difesa tanto solida quanto impenetabile: "Se si subiscono appena 20 gol, si può lottare per lo scudetto - ha precisato Allegri -. Noi dobbiamo lavorare e i ragazzi devono vincere per tenere alto l'entusiasmo del pubblico, avere lo stadio pieno e carico è importante. Ora pensiamo ai prossimi tre punti da ottenere col Pisa, recuperiamo Nkunku e dobbiamo ancora valutare Loftus-Cheek". E sul ruolo e sul momento di Rafa Leao, Allegri ha aggiunto: "Contro la Fiorentina ha segnato da posizione centrale, se lui gioca lì è più nel vivo del gioco e può risultare più pericoloso. Per me può fare sia la prima che la seconda punta, si accoppia bene con tutti gli altri attaccanti e giocatori offensivi che abbiamo".
Le polemiche dopo Milan-Fiorentina per il contatto Gimenez-Parisi
Dopo Milan-Fiorentina, non sono certo mancate le polemiche per il rigore concesso ai rossoneri per il contatto Gimenez-Parisi: "Sono cose che sono successe, succedono e succederanno ancora nel calcio - ha detto Allegri -. Oggi è molto difficile per gli arbitri nonostante la presenza del Var, ho letto una statistica secondo cui prima i giocatori avevano due secondi per pensare prima di effettuare una giocata, oggi mezzo secondo. Il gioco è più veloce e la struttura dei giocatori è diversa, come nel basket. Ora i play sono alti due metri, il precursore è stato Magic Johnson". Sulla concreta possibilità di giocare Milan-Como in Australia, Allegri non fa drammi: "Attendiamo innanzitutto una decisione definitiva, quando arriverà ci comporteremo di conseguenza. Se resteremo in Italia, meglio. Se andremo a Perth ci organizzeremo al meglio perché si tratta di una partita importante con tre punti in palio".
