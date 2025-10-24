Allegri striglia il Milan dopo il pari con il Pisa: "Dovevamo chiuderla, ma sarà un punto importante"

Milan-Pisa 2-2: cronaca, statistiche e tabellino

Le parole di Allegri dopo il pari con il Pisa

"Alla fine siamo contenti di aver riacciuffato il pareggio nel finale, ma al tempo stesso dobbiamo analizzare anche gli errori che abbiamo commesso - ha detto il tecnico rossonero ai microfoni di 'Sky Sport' al termine della sfida -. Il Pisa ha fatto la sua buona partita, ma una volta in vantaggio dovevamo chiuderla perché in quel momento loro erano in difficoltà. Invece ci siamo allungati e abbiamo lasciato buchi in mezzo al campo, non siamo stati bravi a rimanere compatti e anche sulle preventive non abbiamo fatto benissimo. Anche sul gol di Nzola poi ci siamo fatti trovare impreparati, al di là del possibile fallo su Gabbia. Dovevamo essere più veloci e lucidi, ma si tratta di un processo di crescita e lavoreremo per migliorare".

Il tecnico 'striglia' il suo Milan: "Nel finale follia pura"

Troppa confusione nel finale per il suo Milan secondo Allegri: "Anche sull'ultima azione di Saelemaekers ci sono state cose che non sono andate, perché in cinque minuti si possono creare occasioni e non bisogna perdere la testa. Alla fine sarà un punto pesante nel nostro bilancio stagionale e anche per questo - ha chiosato il tecnico rossonero - non dovevamo andare tutti insieme avanti alla fine, rischiando di perderla dopo averla ripresa. Non va bene, sarebbe stata follia pura".