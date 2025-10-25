Milan-Pisa, il gol di Leao e nessuna certezza

"Nel calcio, come nella vita, è - sarebbe - importante avere delle certezze insindacabili: per l'Aia il gol di Leao è regolare, per l'ex arbitro Calvarese no, anche i moviolisti dei quotidiani si dividono. Ovviamente 'in un caso come questo il regolamento non aiuta un cazzo' (cit.) perché l'arbitro dovrebbe 'valutare l’impatto sulla capacità di parare del portiere'. E Zufferli non ha mai fatto il portiere. PS. Dubbi irrisolti anche sui gol di Nzola e Athekame".