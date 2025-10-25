© AC Milan via Getty Images
Milan-Pisa, il gol di Leao e nessuna certezza
In un post su Instagram, il direttore del Corriere dello Sport-Stadio commenta il vantaggio iniziale dei rossoneri
Continua a far discutere l'episodio da moviola sul gol dell'1-0 segnato al 7' in Milan-Pisa da Rafa Leao. Ecco il parere del direttore del Corriere dello Sport-Stadio, Ivan Zazzaroni, pubblicato sul suo profilo Instagram:
"Nel calcio, come nella vita, è - sarebbe - importante avere delle certezze insindacabili: per l'Aia il gol di Leao è regolare, per l'ex arbitro Calvarese no, anche i moviolisti dei quotidiani si dividono. Ovviamente 'in un caso come questo il regolamento non aiuta un cazzo' (cit.) perché l'arbitro dovrebbe 'valutare l’impatto sulla capacità di parare del portiere'. E Zufferli non ha mai fatto il portiere. PS. Dubbi irrisolti anche sui gol di Nzola e Athekame".