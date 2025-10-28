Milan, Allegri: "Ho tolto Leao perché aveva un problema. Per la Roma..."

Il Milan di Massimiliano Allegri non va oltre il pareggio alla New Balance Arena: 1-1 contro l'Atalanta . Secondo pareggio consecutivo per i rossoneri dopo quello casalingo contro il Pisa. Ricci nei primi minuti porta avanti i suoi, poi Lookman con una bella giocata conquista il pareggio per la squadra di Juric. L'allenatore dei rossoneri Allegri ha analizzato la partita: "In questo momento abbiamo qualche infortunato, ma la squadra sta reagendo bene ", ha affermato a Dazn. "Nel primo tempo siamo stati costretti a difenderci dopo il gol perché abbiamo sbagliato molto nelle palle inuscita, non so se dvotuo alla stanchezza. Abbiamo fatto un buon secondo tempo, nonostante le scelte sbagliate negli ultimi venti metri. La squadra deve essere più convinta di quello che fa. Il gol dell'Atalanta era evitabile , ma i ragazzi devono essere contenti della prestazione. Ora domenica abbiamo una bella partita contro la Roma ".

Milan, le parole di Allegri

Allegri prosegue: "Abbiamo giocato meglio nella ripresa e loro non potevano tenere la pressione alta. Normale che in quei momenti bisogna migliorare la percentuale realizzativa. Ho tolto Leao all'intervallo perché ha avuto un problema all'anca, non stava benissimo e ho preferito toglierlo. Per la Roma, vediamo ma non dovrebbe essere niente di che. Gimenez è solo una botta. Per la Roma dovremmo avere anche Estupinan. Loftus Cheek ha fatto 20 minuti straordinari, però deve fare gol. Nel secondo tempo abbiamo avuto situazioni favorevoli e subito solo un tiro. Gimenez si è dato da fare, deve stare sereno e tranquillo, i gol arriveranno".