Se Cardinale snobba Cagliari-Lecce e vuol portare Milan-Como in Australia

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte
Leggendo le dichiarazioni di Gerry Cardinale al podcast americano Varsity si capisce perché alcune proprietà americane sbarcate nel calcio italiano, del calcio italiano non abbiano ancora capito tutto, nel migliore dei casi; poco o nulla, nel peggiore. Tant'è vero che, una di queste, attualmente è fuori dalle coppe europee avendo meritato sul campo di non parteciparvi in questa stagione. Cardinale dixit: "La vera concorrenza del Abbonati per continuare a leggere - oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON Hai già un abbonamento? Accedi
Abbonati per continuare a leggere
- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
Hai già un abbonamento? AccediScopri tutte le offerte