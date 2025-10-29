Corriere dello Sport.it
mercoledì 29 ottobre 2025
Se Cardinale snobba Cagliari-Lecce e vuol portare Milan-Como in Australia© ANSA

Se Cardinale snobba Cagliari-Lecce e vuol portare Milan-Como in Australia

Il patron del Milan è convinto: "Cagliari-Lecce negli Usa non interessa a nessuno" e, giustamente, Giulini gli ha replicato: conosci la Sardegna solo da turista. Intanto Gerry punta a esportare i rossoneri a Perth, il trionfo dell'assurdo
Xavier Jacobelli
1 min
Milan

Milan

Tutte le notizie sulla squadra

Leggendo le dichiarazioni di Gerry Cardinale al podcast americano Varsity si capisce perché alcune proprietà americane sbarcate nel calcio italiano, del calcio italiano non abbiano ancora capito tutto, nel migliore dei casi; poco o nulla, nel peggiore. Tant'è vero che, una di queste, attualmente è fuori dalle coppe europee avendo meritato sul campo di non parteciparvi in questa stagione. Cardinale dixit: "La vera concorrenza del

