Leao recuperato per Milan-Roma: di corsa col sorriso a Milanello

Problema all'anca superato, Leao ci sarà contro la Roma

Lo stesso Allegri, al termine di Atalanta-Milan dello scorso martedì, aveva spiegato: "Ho tolto Leao all'intervallo perché ha avuto un problema all'anca, non stava benissimo e ho preferito toglierlo. Per la Roma, vediamo ma non dovrebbe essere niente di che". Sensazioni confermate dai fatti. Leao ci sarà contro la Roma.