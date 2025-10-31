Leao recuperato per Milan-Roma: di corsa col sorriso a Milanello
L'attaccante portoghese si è messo alle spalle il problema all'anca accusato in occasione del primo tempo della sfida a Bergamo contro l'Atalanta
Leao prenderà parte a Milan-Roma, gara valida per la decima giornata di Serie A, in programma domenica 2 novembre, alle 20:45, a San Siro. L'attaccante portoghese appare sorridente mentre corre nelle foto scattate nel corso della seduta di allenamento a Milanello. Sarà a disposizione di Allegri per la sfida tra rossoneri e giallorossi.
Problema all'anca superato, Leao ci sarà contro la Roma
Lo stesso Allegri, al termine di Atalanta-Milan dello scorso martedì, aveva spiegato: "Ho tolto Leao all'intervallo perché ha avuto un problema all'anca, non stava benissimo e ho preferito toglierlo. Per la Roma, vediamo ma non dovrebbe essere niente di che". Sensazioni confermate dai fatti. Leao ci sarà contro la Roma.