venerdì 7 novembre 2025
Allegri: "I crampi di Leao? La normalità è che..."

Le dichiarazioni dell'allenatore nella conferenza stampa alla vigilia della partita con il Parma
Dopo la vittoria contro la Roma, il Milan nell'undicesima giornata di Serie A sarà ospite del Parma. Alla vigilia della partita Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa. Punto interrogativo sulle condizioni di Pulisic, sulle quali l'allenatore ha dichiarto: "Ha fatto due allenamenti con la squadra. Sta bene fisicamente, non ha bisogno di lavorare tantissimo per trovare la condizione per il fisico che ha. Non so quanti minuti ha".

Allegri sulle condizioni di Leao: "Deve migliorare"

Non solo sullo statunitense, Allegri ha commentato l'ultima gara giocata dai suoi due attaccanti, Leao Nkunku. "Hanno fatto molto bene da centravanti contro la Roma. Nkunku non ha una grande fisicità ma ha tenuto botta contro i difensori della Roma". In particolar modo, parlando dello stato atletico del portoghese: "Leao deve migliorare di condizione, è stato tanti giorni fermo. La normalità è che lui giochi quelle partite, non che siano eventi sporadici. E vale per tutti". Infine, un commento in vista della gara del "Tardini": "Ci servono altri tre punti. Dobbiamo giocare bene tecnicamente e sbagliare poco, contro la Roma nella prima mezz'ora abbiamo sbagliato molto".

