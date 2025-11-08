Milan, Allegri tuona: "Due punti buttati. Eravamo imbambolati"

Dopo il pareggio per 2-2 contro il Parma , Massimiliano Allegri ha commentato a caldo la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport, sottolineando soprattutto la delusione per i punti persi: " Sono due punti buttati . Non so come sarebbe finita se avessimo chiuso il primo tempo 2-0. Siamo rientrati in campo imbambolati, eravamo proprio addormentati. Se vinci 2-0 non puoi prendere quel gol al 48', la palla la devi buttare in tribuna. Dovevamo andare avanti a giocare con più lucidità", ha affermato l’allenatore del Milan .

Le parole di Allegri dopo Parma-Milan

Proprio sull’errore di Estupinan, Allegri ha difeso il giocatore, rientrato da un infortunio: "Ha anche salvato un gol. Non si può dire che è colpa di uno o dell'altro". Il tecnico ha poi parlato di alcuni dei suoi uomini chiave, come Leao e Pulisic, sottolineando la necessità di ritrovare la forma migliore: "Hanno fatto bene anche nel pre-campionato. Leao? Alla fine ha fatto anche il centravanti. Stasera abbiamo avuto diverse occasioni da gol. Nel primo tempo potevamo gestire meglio la palla. Dobbiamo crescere nella lettura delle partite. Dobbiamo recuperare Rabiot e tutti una condizione migliore. Contro Pisa, Cremonese e Parma abbiamo fatto due punti, ne abbiamo buttati via sette". Infine: "In area eravamo imbabolati, passavano troppi palloni con una facilità estrema. In quelle fasi della partita devi lottare e poi riprendere a giocare".