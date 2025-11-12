Milan, ricordi Yonghong Li? È finito in bancarotta, debito da oltre 250 milioni di euro

Tra i periodi più complicati della recente storia rossonera c'è sicuramente quello tra il 2017 e il 2018 , quando il proprietario del Milan era Yonghong Li . L'imprenditore cinese, che aveva acquistato il club prima che venisse poi rilevato dal Fondo Elliott, è tornato a far parlare di sé dopo che il Tribunale di Hong Kong ne ha dichiarato la bancarotta .

Yonghong Li in bancarotta: cosa è successo all'ex proprietario del Milan

Secondo quanto riportato da "Calcio e Finanza", Yonghong Li è stato dichiarato in bancarotta lo scorso luglio, non riuscendo a coprire il debito di 289,17 milioni di dollari, ovvero oltre 250 milioni di euro. “Il signor Li Yonghong è insolvente e non vi è alcuna ingiustizia nel dichiararne il fallimento”, si legge nella sentenza, con l’udienza che proseguirà il prossimo gennaio con la liquidazione della Rossoneri Advance Co. Limited, una delle holding usate dall'imprenditore per la gestione del club rossonero e da cui partì l'emissione di bond da 150 milioni di dollari, attraverso cui venne finanziato l’acquisto del Milan da Fininvest. Cifra che Yonghong Li non è mai riuscito a sanare e per la quale, nel 2018, Elliott escusse il pegno sul 100% del capitale del club rossonero.